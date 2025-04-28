«ديارنا» تزين معرض الزهور لأول مرة.. توفر احتياجات الحدائق والبلكونات والمزارع الصغيرة.. والتضامن تعلن دعمها للحرف اليدوية (فيديو وصور)

للمرة الأولى، يشهد معرض الزهور العريق، المقام هذا العام بالمتحف الزراعي بالدقي، تعاونًا مميزًا مع وزارة التضامن الاجتماعي عبر مشاركة "معرض ديارنا"، الذي يمثل الأسر المنتجة والحرفيين المصريين. هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الوزارة للحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة، وإتاحة الفرصة أمام العارضين لعرض منتجاتهم أمام جمهور أوسع يزور المعرض سنويًا للاستمتاع بجمال النباتات والزهور.



وبهذا التعاون، اتسعت مساحة المعرض لتشمل جانبًا آخر من الثقافة المصرية، حيث تمتزج الطبيعة الخلابة مع الإبداع اليدوي، مما أضفى طابعًا فريدًا على دورة هذا العام.

وتولي وزارة التضامن اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة اقتصاديًا، إذ تشكل مشاركة المرأة داخل معرض ديارنا جزءًا من جهود الوزارة المستمرة لدعم المرأة المنتجة، وتشجيعها على خلق مشروعات صغيرة تساهم في تحسين دخلها وتعزز استقلالها الاقتصادي. فإتاحة الفرصة أمام السيدات للمشاركة في معارض كبرى مثل معرض الزهور، يفتح أمامهن آفاقًا جديدة للعرض والتسويق المباشر، ويدعم دمجهن في النشاط الاقتصادي الفعلي.

ومن بين المشاركين المميزين هذا العام، تبرز تامى شبانة، صاحبة ورشة "الملونتية"، وهي إحدى الأسر المنتجة التي استطاعت أن تترك بصمة واضحة من خلال جناحها المميز داخل معرض ديارنا. تامي شبانة، التي تحمل شغفًا كبيرًا بالأعمال اليدوية والزراعة، شاركت بمجموعة متنوعة من المنتجات المصنوعة يدويًا، جميعها بخامات مصرية خالصة، تخدم احتياجات الحدائق والبلكونات والمزارع الصغيرة.

تقول تامي:"سعيدة جدًا بالمشاركة في معرض الزهور لأول مرة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي. التجربة مثمرة ومجدية جدًا بالنسبة لنا كأسر منتجة."

وتضيف:"الإقبال متوسط حتى الآن، لكنه مستمر وثابت. الأسعار تناسب الجميع، حيث تبدأ أسعار منتجاتنا من ٥٠ جنيهًا، حرصنا أن نقدم خيارات متعددة تناسب كل الفئات."

تتنوع منتجات ورشة "الملونتية" ما بين مستلزمات الحدائق مثل أواني الزرع الملونة، وحوامل النباتات المصنوعة يدويًا، والديكورات البسيطة التي تضفي طابعًا خاصًا على المساحات الخضراء. كل قطعة تحمل لمسة فنية فريدة، تعبر عن المجهود المبذول في تصميمها وتنفيذها.

وتشير تامي إلى أن جميع الخامات المستخدمة في التصنيع محلية الصنع ١٠٠٪؜، وهو ما يعزز من فكرة دعم المنتج المصري والاعتماد على مكونات البيئة المحلية. تقول:"حرصنا على أن تكون جميع خاماتنا مصرية بالكامل. نستخدم الفخار والخشب والمعادن المعاد تدويرها لصنع منتجات صديقة للبيئة وجميلة في نفس الوقت."

كما أثنت تامي شبانة على التنظيم الجيد لمعرض هذا العام، قائلة:"التنظيم رائع جدًا. هناك اهتمام واضح من المنظمين بتسهيل كل شيء للعارضين والزوار، سواء من حيث تجهيز الأجنحة أو توفير الخدمات اللوجستية."

وتؤكد أن مشاركة معرض ديارنا ضمن فعاليات معرض الزهور خطوة ذكية لدعم الأسر المنتجة، لأن جمهور معرض الزهور غالبًا ما يبحث عن منتجات مكملة للحدائق، مما يخلق فرصة حقيقية للبيع المباشر وزيادة الوعي بالمنتجات المحلية.

من ناحية أخرى، عبر العديد من الزوار عن إعجابهم بفكرة الدمج بين الزهور والمنتجات اليدوية، معتبرين أن التنوع أضفى على المعرض طابعًا أكثر دفئًا وجاذبية. إذ يمكن للزائر أن يختار نباتاته المفضلة، ثم ينتقل لاقتناء مستلزمات الحديقة أو البلكونة المصنوعة يدويًا، ليكتمل المشهد الأخضر بروح مصرية أصيلة.

وفي ختام حديثها، أعربت تامي عن أملها أن تستمر هذه التجربة في السنوات القادمة، مع زيادة الدعم الإعلامي والتسويق للعارضين الصغار، حتى تصل منتجاتهم إلى شرائح أوسع من المجتمع، وتصبح الحرف اليدوية جزءًا أساسيًا من حياة المصريين اليومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.