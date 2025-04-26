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أخبار مصر

تحذير عاجل من الأرصاد، منخفض خماسيني يضرب البلاد فى هذا الموعد

حالة الطقس الايام
حالة الطقس الايام المقبلة، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من منخفض خماسينى يؤثر على الصحراء الغربية يوم الأربعاء المقبل، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مما يؤثر على الرؤية الأفقية مع ارتفاع في قيم درجات الحرارة من 4: 5 درجات مئوية، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد.

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الأحد 27-4-2025

الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، ويسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدل عى السواحل الشمالية الغربية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  فى أول الليل، ومائلا للبرودة وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى:20
 

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