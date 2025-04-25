الجمعة 25 أبريل 2025
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خارج الحدود

الأونروا تحذر من جديد: نزوح نصف مليون فلسطيني في غزة خلال مارس

غزة،فيتو
غزة،فيتو

 أطلقت منظمة الأونروا تحذيرا جديدا، على وقع استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة منذ استئناف الحرب الشهر الماضي، وأوامر الإخلاء المتواصلة.

وأكدت الأونروا في بيان، اليوم الجمعة، أن نحو نصف مليون شخص نزحوا في غزة خلال شهر مارس الماضي.

 

أقل من ثلث مساحة غزة

وأضافت أن "أوامر التهجير المتكررة التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لا تترك للفلسطينيين سوى أقل من ثلث مساحة غزة للعيش فيها، وهذه المساحة المتبقية مجزأة وغير آمنة وبالكاد صالحة للعيش".

 

و أشارت إلى أن "الملاجئ المكتظة في حالة مزرية، ومقدمو الخدمات يكافحون من أجل العمل، والموارد المتبقية في طريقها إلى النضوب".

 

ويبلغ طول القطاع الفلسطيني المدمر حوالي 41 كلم، وعرضه يتراوح بين 6 كلم وصولا إلى 12 كلم، فيما تبلغ مساحته الإجمالية 360 مترا مربعا.

 

وكانت إسرائيل استأنفت غاراتها على غزة  شهر مارس الماضي بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش مع حركة حماس.

 

كما توغلت برًا في العديد من المناطق شمالًا وجنوبًا حتى باتت تسيطر حاليا على ما يقارب 40% من مساحة القطاع الساحلي.

 

وتوعدت إسرائيل بتشديد الخناق على غزة، ومنع دخول المساعدات من أجل الضغط على حماس للموافقة على مقترح جديد قدمته.

 

كما هدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير، أمس الخميس، بتوسيع العمليات إذا لم يتم تحقيق تقدم في المحادثات لتحرير الأسرى المحتجزين في القطاع منذ أكتوبر 2023.

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غزة الأونروا الغارات الاسرائيلية أوامر الإخلاء
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