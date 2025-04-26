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رياضة

دوري أبطال آسيا، أهلي جدة يضرب بوريرام بثلاثية في الشوط الأول

أهلي جدة
أهلي جدة

تقدم فريق أهلي جدة، على نظيره بوريرام يونايتد التايلندي، بنتيجة 3-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما اليوم السبت، على أرضية استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

جاءت ثلاثية أهلي جدة عن طريق روبرتو فيرمينو وجالينو ورياض محرز في الدقائق 4، 6، 31.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي أمام بوريرام لملاقاة مواطنه الهلال، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعدما استطاع الأخير تخطي جوانجو الكوري بسباعية نظيفة.

 

تشكيل أهلي جدة 

حراسة المرمى: إدوارد ميندي، علي مجرشي، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال، إليوسكي، فيرمينو، فرانك كيسيه، زياد الجهني، رياض محرز، جالينو وإيفان توني.

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ويسعى أهلي جدة إلى الفوز بمباراة الذهاب على بوريرام يونايتد التايلاندي على أرضه ووسط جماهيره، ممنيًا النفس بالعبور إلى دور قبل النهائي.

وقدم الأهلي مشوار مميز للغاية في بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، حيث تصدر مجموعته، قبل أن يواجه فريق الريان القطري في دور الـ16 وينجح في عبوره بسهوله بمجموع مباراتين 5-1، حيث فاز في الذهاب بنتيجة 3-1، ويكرر الفوز في الإياب بنتيجة 2-0.

في المقابل، قدم فريق بوريرام  أداءً متميزا ونجح في التأهل إلى الأدوار الإقصائية محتلًا المركز السادس قبل أن يجتاز فريق جوهررفي دور الـ 16 بهدفٍ قاتل.

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