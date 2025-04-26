هيئة الكتاب تشارك في معرض مسقط الدولي للكتاب الـ29

تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ودار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من معرض مسقط الدولي للكتاب، الذي افتتح برعاية الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد، رئيس جامعة السلطان قابوس.

وجاء افتتاح معرض مسقط للكتاب وبحضور الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الشارقة، والدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام العماني.

وتحل محافظة الشرقية ضيف شرف هذه الدورة، بما يعكس عمق العلاقات الثقافية بين مصر وسلطنة عمان، ويؤكد الدور الرائد لمصر في صناعة النشر وحركة الثقافة العربية.

وتقدم الهيئة المصرية العامة للكتاب مجموعة متميزة من أحدث إصداراتها في مختلف مجالات الفكر والمعرفة، تشمل التراث والتاريخ والأدب والفلسفة والدراسات الإنسانية، كما تعرض دار الكتب والوثائق القومية بمجموعة من إصداراتها الحديثة التي تسلط الضوء على التراث الوثائقي الوطني، بما يثري معرفة جمهور المعرض ويمد جسور التواصل مع الباحثين والمهتمين بالتراث العربي.

ويشهد معرض مسقط الدولي للكتاب هذا العام مشاركة واسعة لدور النشر العربية والإقليمية، ويعد من أكبر وأهم معارض الكتاب في دول مجلس التعاون الخليجي، مستقطبًا جمهورًا متنوعًا من القراء وصناع الثقافة والنشر.

وتعكس المشاركة المصرية في المعرض التزام وزارة الثقافة بدعم الحضور الثقافي المصري عربيًا ودوليًا، وتعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب، تأكيدًا على أن الثقافة تظل القوة الناعمة التي تجمع الأمم وتقود حوار الحضارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.