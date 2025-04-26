مواعيد إذاعة الموسم الخامس من برنامج «العباقرة أصحاب»

أعلن الحساب الرسمي لبرنامج" العباقرة" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن مواعيد إذاعة وعرض الموسم الخامس من برنامج "العباقرة أصحاب" المذاع على "القاهرة والناس" تقدم الإعلامي والمؤلف عصام يوسف.

ويتم عرض حلقات الموسم الخامس من العباقرة أصحاب أيام الأربعاء والخميس والجمعة فى تمام الساعة السادسة مساء، والإعادة أيام السبت والأحد والاثنين الساعة السادسة مساء والخميس والجمعة والسبت الساعة 11 صباحا.

شروط الترشح

وتأتي شروط التقديم تتمثل في أن يتكون الفريق من 4 متسابقين (2رجال- 2سيدات و2 احتياطي)، ويجب أن يكون أعضاء الفريق خريجين وحاصلين على مؤهل(دبلوم، معاهد، كليات)، ولا يمكن أن يزيد عدد المتسابقين ممن سبق لهم الاشتراك في برنامج العباقرة في كل فريق عن متسابق واحد.

باستثناء أنه من الممكن أن يتضمن الفريق رجل ممن سبق له الاشتراك في العباقرة والآخر سيدة في عباقرة قادرون باختلاف.. أو سيدة ممن سبق لها الاشتراك في العباقرة ورجل ممن شارك في العباقرة قادرون باختلاف.

ويكون التقديم من خلال البريد الإلكتروني: apply@alabakeratv.com

ويجب أن يتضمن البريد الإلكتروني ما يلي:

١- السيرة الذاتية لكل فرد من أعضاء الفريق.

٢- نبذة عن صداقتكم فيما لا يزيد عن 5 سطور.

٣- صورة واضحة لكل فرد من أعضاء الفريق.

٤- إرسال 3 أسماء مقترحة للفريق، سيتم اختيار أحدها كلقب يظهر على الشاشة أثناء تصوير الحلقات؛ لذا يرجى أن تكون الأسماء مبتكرة ومختلفة.

ويستمر إرسال الطلبات حتى يوم الإثنين ٥ ديسمبر.

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