السبت 26 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مواعيد إذاعة الموسم الخامس من برنامج «العباقرة أصحاب»

عصام يوسف.فيتو
عصام يوسف.فيتو

أعلن الحساب الرسمي لبرنامج" العباقرة" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن مواعيد إذاعة وعرض الموسم الخامس من برنامج "العباقرة أصحاب" المذاع على "القاهرة والناس" تقدم الإعلامي والمؤلف عصام يوسف.

ويتم عرض حلقات الموسم الخامس من العباقرة أصحاب أيام الأربعاء والخميس والجمعة فى تمام الساعة السادسة مساء، والإعادة أيام السبت والأحد والاثنين الساعة السادسة مساء والخميس والجمعة والسبت الساعة 11 صباحا.

شروط الترشح

وتأتي شروط التقديم تتمثل في أن يتكون الفريق من 4 متسابقين (2رجال- 2سيدات و2 احتياطي)، ويجب أن يكون أعضاء الفريق خريجين وحاصلين على مؤهل(دبلوم، معاهد، كليات)، ولا يمكن أن يزيد عدد المتسابقين ممن سبق لهم الاشتراك في برنامج العباقرة في كل فريق عن متسابق واحد.

باستثناء أنه من الممكن أن يتضمن الفريق رجل ممن سبق له الاشتراك في العباقرة والآخر سيدة في عباقرة قادرون باختلاف.. أو سيدة ممن سبق لها الاشتراك في العباقرة ورجل ممن شارك في العباقرة قادرون باختلاف.

ويكون التقديم من خلال البريد الإلكتروني: apply@alabakeratv.com
ويجب أن يتضمن البريد الإلكتروني ما يلي:
١- السيرة الذاتية لكل فرد من أعضاء الفريق.
٢- نبذة عن صداقتكم فيما لا يزيد عن 5 سطور.
٣- صورة واضحة لكل فرد من أعضاء الفريق.
٤- إرسال 3 أسماء مقترحة للفريق، سيتم اختيار أحدها كلقب يظهر على الشاشة أثناء تصوير الحلقات؛ لذا يرجى أن تكون الأسماء مبتكرة ومختلفة.
ويستمر إرسال الطلبات حتى يوم الإثنين ٥ ديسمبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برنامج العباقرة العباقرة القاهرة والناس برنامج العباقرة أصحاب
ads

الأكثر قراءة

أحمد فتوح: نصحت إمام عاشور بالانتقال للأهلي.. وهذا طلبي من محمد صلاح

أحمد فتوح يبكى على الهواء: "انخدعت في أقرب صديق لي بفريق الزمالك خلال أزمتي"

أحمد فتوح: محمد شريف يقترب من الزمالك وهذا سبب تعثر انتقالي للأهلي

قرار مفاجئ من محمد رمضان بعد خروج الأهلي من دوري أبطال إفريقيا

5 ساعات من الرعب، حريق يلتهم مصنع ورق بأكتوبر والخسائر بملايين الجنيهات (فيديو وصور)

الأمن يكشف ملابسات استغاثة شخص بشأن تعرض زوجته للاعتداء داخل فيلا بالجيزة

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لمناقشة أسعار الفائدة

حدث تاريخي للفرق الهابطة من الدوري الإنجليزي هذا الموسم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم السبت 26-4-2025 في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم السبت

37 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

35 جنيها سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بيراميدز ينضم للكبار.. تاريخ الأندية المصرية مع نهائي دوري الأبطال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، رفاعة الطهطاوي رائد النهضة المصرية الحديثة

أحمد كريمة: المواريث أحكام قطعية لا تقبل التبديل ومقدراتها محفوظة بالنصوص

ما الحكمة من تقديم ثواب الطائعين على عذاب الكافرين؟ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية