وكالة إيرانية: أمريكا لم تشترط وقف تخصيب اليورانيوم خلال المفاوضات

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، في تقرير لها اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية، لم تشترط وقف تخصيب اليورانيوم لأن هذا ليس موضع نزاع.

تفاصيل جديدة في المفاوضات الإيرانية الأمريكية



وأضافت وكالة تسنيم الإيرانية في تقريرها اليوم أن مسألة إخراج اليورانيوم المخصب من البلاد لم تطرح في محادثات اليوم.



وفي السياق ذاته وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، جولة المفاوضات اليوم السبت مع الولايات المتحدة بأنها أكثر جدية من الجولات السابقة، مؤكدا أن هناك اختلافات لا بد من العمل على تقليصها.

الجولة الثالثة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية

وذكر وزير الخارجية الإيراني في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني إن "جولة المفاوضات هذه المرة كانت أكثر جدية مما قبلها، ولكن لا تزال هناك خلافات في القضايا الكبرى والتفاصيل، وسنبحث سبل تقليص الخلافات في الجولة القادمة".

وأضاف عراقجي "نحن متفائلون ولكن بحذر شديد بشأن إمكانية التوصل لتفاهم"، وكرر عراقجي التأكيد على أن موضوع المفاوضات هو الملف النووي فقط، مشيرا إلى أن طهران لن تقبل التفاوض حول أي قضية أخرى.

وانتهت الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة التي عقدت اليوم السبت في العاصمة العمانية مسقط، حيث من المقرر أن يعود الوفدين إلى بلادهما للتشاور بعد وصول المناقشات إلى التفاصيل الدقيقة حول المطالب والتوقعات المتبادلة.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي: " الجولة الثالثة اليوم من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا انتهت".

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