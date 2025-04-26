السبت 26 أبريل 2025
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أخبار مصر

"تموين الغربية": صرف 70% من المنحة الإضافية لمحدودي الدخل

السلع التموينية
السلع التموينية
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أكد المهندس أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، أنه تم صرف نحو 70% من المنحة التموينية الإضافية التي أقرتها الحكومة لمحدودي الدخل حتى الآن.

وأضاف أن إجمالي قيمة السلع الإضافية التي تم توزيعها بالمحافظة بلغ حوالي 249 مليون جنيه، لتغطي ما يقارب 48% من إجمالي عدد البطاقات التموينية المسجلة.

واستعرض  أحمد عبود   لـ "فيتو" الوضع التمويني الخاص بقطاع الوقود، مشيرًا إلى أن محافظة الغربية تضم 261 محطة وقود، مع وارد يومي من السولار يتراوح بين 1300 إلى 1600 طن، بما يضمن تلبية احتياجات أعمال الحصاد والنقل خلال الموسم الزراعي الحالي.

 

وأكد أن حركة السلع والمواد التموينية تسير بشكل طبيعي ومنتظم داخل المحافظة، مع توافر جميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأشار إلى أن سعر رغيف الخبز المدعم سيظل ثابتًا دون أي زيادات، رغم الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات، مشددًا على التزام الدولة بدعم رغيف العيش كأولوية للمواطنين.

وأوضح أن محافظة الغربية تضم نحو 1238 مخبزًا مدعمًا، تعمل على توفير الخبز يوميًا للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وفيما يتعلق بالمراكز التموينية، أوضح عبود أن الغربية تضم 81 مكتب تموين عاديًا، بالإضافة إلى 32 مركز خدمة مطور، مؤكدًا استمرار جهود الوزارة في تطوير هذه المراكز لضمان تقديم خدمات متطورة وسريعة للمواطنين.

 

وزير التموين: مد فترة صرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية للمستحقين على البطاقات 

 

وقرر الدكتور شريف فاروق  وزير التموين والتجارة الداخلية مد فترة صرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية للمستحقين على بطاقات التموين حتى نهاية شهر مايو 2025.

وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف كامل مستحقاتهم من المنحة خلال شهري مارس وأبريل.

ويأتي قرار المد في ضوء المتابعة المستمرة لمنظومة صرف السلع التموينية والمنحة الإضافية، وحرص الوزارة على ضمان حصول كل مستحق على الدعم الإضافي المقرر له، وبما يعزز من استقرار الأحوال المعيشية للأسر المستحقة للدعم.

ويتم الصرف خلال شهر مايو بنفس الضوابط والأسس التي نص عليها التوجيه الوزاري الصادر من الدكتور الوزير، كما تستمر عملية تسليم السلع الإضافية من مخازن شركتي الجملة إلى المنافذ التموينية بشكل منتظم، حيث يُسمح للتجار بالاستعاضة من المخازن دون التقيد بعدد مرات الاستعاضة شهريًا، بما يضمن توافر السلع واستمرارية صرف المنحة بسلاسة في كافة المنافذ.

وتدعو الوزارة المواطنين المستفيدين من المنحة علي بطاقات الدعم التوجه إلى المنافذ التموينية خلال شهر إبريل وشهر مايو لصرف مستحقاتهم من المنحة الإضافية قبل نهاية الفترة المحددة.

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