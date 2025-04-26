نيابة الإسكندرية تقرر استخراج جثمان رضيعة من مدفنها

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، استخراج جثمان طفلة توفيت بعد ولادتها بـ 10 أيام، لبيان الصفة التشريحية لها، بعد اتهام موظف بالاعتداء على ابنة زوجته القاصر جنسيا، ونسب الرضيعة لوالدتها، وذلك للاشتباه في وجود شبهة جنائية في وفاتها، ضمن القضية.



وكانت النيابة العامة بالإسكندرية، قد اتهمت موظفا بالتعدي على فتاة وتصويرها بصور مخلة، وإكراه المجنى عليها والدتها على التوقيع بالإكراه، والتزوير فى محرر رسمى، وسرعة طلب التحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المجنى عليها عن الواقعة.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة أول، يفيد بورود بلاغ يفيد بقيام المتهم بالتعدي على المجنى عليها ابنة زوجته وإكراه والدتها على التوقيع على إيصالات بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات، قيام المتهم "م.ص" موظف، بالزواج من "ا.ع" ربة منزل، والدة المجنى عليها الطفلة "ه.م" منذ عام 2014، وعقب زواجه من والدتها بسنة فى غضون عام 2015 وكان عمرها فى وقتها 13 عاما، بدأ التقرب من المجنى عليها الطفلة بادعائه كونه مثل والدها وحال خروج والدتها بالتقرب منها والقيام بأعمال فاضحة إلا أنها قامت بمقاومته، وتوالت تلك الأفعال مرارا وتكرارا وفى غضون عام 2021 حال إتمامها سن 19 سنة قام بالتعدى عليها تحت التهديد وتصويرها عارية وهتك عرضها وهددها فى حال إبلاغ والدتها، حتى اكتشفت الأم الواقعة من نجلتها فقام بتهديدها وإكراهها على التوقيع على إيصالات أمانة فى حال إفشاء الأمر بنشر صور ابنتها وحبس الأم بايصالات الأمانة.

وعقب قيام المتهم بهتك عرضها حملت المجنى عليها منه، فقام بكتابة الطفلة باسم زوجته الأولى بالتزوير فى محرر رسمى شهادة ميلاد على غير الحقيقة، إلا أن الطفلة توفيت بعد عشرة أيام من إنجابها، وعقب تقديم بلاغ بالواقعة دلت التحريات على صحة الواقعة، وتم ضبط الاتصالات ومقاطع الصور للمجنى عليها على فلاشة بحوزة المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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