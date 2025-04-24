وزير التموين: طرح كميات كبيرة من السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية بـ 30 جنيها للكيلو

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر كميات كبيرة من السكر الحر في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة.

وأشار الدكتور شريف فاروق أنه يتم طرح السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية بسعر 30 جنيهًا للكيلو، مشددًا على أن المخزون الإستراتيجي من السكر آمن ويكفي لفترات طويلة، ولا توجد أي أزمة في المعروض.

وأشار إلى أن الوزارة تتابع بشكل يومي عملية ضخ السلع الأساسية، لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في إطار الجهود المكثفة لتأمين احتياجات البلاد من السلع.

وأوضحت وزارة التموين أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر يتجاوز 12 شهرًا، بجانب استمرار موسمي توريد القصب والبنجر.

وأشارت إلى التعاقد على استيراد 6 آلاف طن لحوم مجمدة تُورد على أربع شحنات لتغطية احتياجات السوق المحلية لمدة عام.

وأكدت وزارة التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية جاءت كالآتي:

القمح 3.2 شهر

الزيت 3.1 شهر

الدواجن المجمدة 6.1 شهر

اللحوم الحية (سوداني) 5.6 شهر

اللحوم المجمدة 12 شهرًا، بالإضافة إلى وجود اكتفاء ذاتي من الأرز في السوق المحلية.

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