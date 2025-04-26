طرح 8 فرص استثمارية جديدة بالمناطق الحدودية والدلتا

أكد جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه من المستهدف طرح 8 فرص استثمارية جديدة "مناطق لوجستية" في المحافظات الحدودية ومنطقة الدلتا الفترة المقبلة.

وأشار إلى مواصلة تنفيذ خطته الاستثمارية الطموحة، حيث يجري العمل حاليًا على تطوير 21 موقعًا استثماريًا بإجمالي مساحة تصل إلى 300 فدان.

وأوضح جهاز تنمية التجارة الداخلية أن تلك المشروعات تتوزع على 13 منطقة استثمارية تم طرحها بالفعل، حيث أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الاستثمارية للجهاز خلال الفترة الماضية بلغت 10 مليارات جنيه.

وأضاف أن هذه الإنجازات تعكس حجم التطوير الذي شهده الجهاز في الفترة الماضية، مؤكدا أن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق فرص استثمارية جديدة في 11 منطقة موزعة على محافظات الزقازيق، البحيرة (دمنهور)، قنا، المنوفية (طوخ)، المنصورة (طلخا)، الفيوم، الأقصر، الشرقية (الشريف)، كفر الشيخ، السويس، بالإضافة إلى مشروع آخر في منطقة رابعة في محافظة الشرقية.

وأكد الجهاز أهمية التنسيق مع المحافظات لتوفير المرافق اللازمة، خاصة للأراضي التي تم طرحها للمطورين في عدة محافظات، مشددًا أن سرعة الترفيق أمر حيوي لدفع المشروعات نحو التنفيذ.

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