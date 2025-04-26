مستشفى الشيخ زايد التخصصي يستضيف ورش العمل التطبيقية لمؤتمر جراحات التجميل بالصعيد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استضافة فعاليات البرنامج التعليمي وورش العمل التطبيقية الخاصة بالنسخة الثالثة من المؤتمر الـ14 لأقسام جراحات التجميل بالصعيد، وذلك بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالحرص على التعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي.

علاج الحروق المتقدمة والجروح المزمنة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن استضافة فعاليات البرنامج التعليمي للمؤتمر وورش العمل، تحت عنوان «علاج الحروق المتقدمة والجروح المزمنة» بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، يأتي في إطار تعاون أمانة المراكز الطبية المتخصصة مع أقسام التجميل بكلية الطب جامعة بني سويف.

وقال «عبدالغفار» إن فعاليات اليوم العلمي الأول وورشة العمل الأولى بعنوان «أحدث الوسائل المتقدمة لرعاية مرضى الحروق - Advanced burn life support» تتضمن عرض عدد من الحالات السريرية المعقدة وآليات تقديم حلول مبتكرة في التشخيص والعلاج.

وأضاف «عبدالغفار» أن فعاليات اليوم العلمي الثاني وورشة العمل الثانية تحت عنوان مناقشة أحدث الأساليب العلمية لعمل السدائل الموضعية لإصلاح الجروح باستخدام تقنية الموجات فوق الصوتية، علاوة على إمكانية استخدامها في الجراحات التجميلية، مشيرا إلى إصدار شهادات معتمدة للأطباء الحاضرين باعتماد هيئات

American association of Continous Medical Education - AACM المنظمة الأمريكية للتعليم الطبي المستمر

Egyptian Society Of Plastic & Reconstructive Surgery -

ESPRS الجمعية المصرية لجراحي التجميل والإصلاح.

ومن جانبها، قالت الدكتورة مها إبراهيم رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة، إن فعاليات المؤتمر الثالث لمعالجة الحروق والجروح المزمنة شهدت انعقاد عدد من الجلسات التعليمية، حيث جاءت محاضرات الجلسة الافتتاحية للحديث عن أحدث الطرق الجراحية المختلفة لكيفية معالجة إصابات الحروق، وعدد من الحوارات النقاشية الحية حول الحروق الكيميائية وكيفية تجنبها وعلاجها.

ومن جانبه وجه الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى التحية والتقدير لأساتذة جراحات التجميل من مختلف الجامعات المصرية، والحضور من شباب الأطباء من مختلف الجامعات والمستشفيات المصرية، مؤكدا دعم المستشفى الكامل للفعاليات التدريبية والتعليمية للفريق الطبي والتي من شأنها رفع كفاءة الكوادر الطبية وتحسين مستوي جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين

وفي سياق متصل، أفاد الدكتور وائل الشاعر رئيس قسم جراحات التجميل بمستشفى الشيخ زايد التخصصي ورئيس أقسام جراحات التجميل بكلية الطب جامعة بني سويف «رئيس المؤتمر» أن ورش العمل تهدف إلى إطلاع شباب الأطباء على أحدث المستجدات الطبية العالمية وتبادل الخبرات في مجال الجراحات التجميلية، مشيرا إلى أن البرنامج التعليمي كان بمثابة تدريب عملي مكثف، علاوة على تنفيذ عدد من ورش العمل التطبيقية على مدار يومين، بإشراف خبراء جراحات التجميل بمختلف الجامعات والهيئات التعليمية والبحثية المصرية، حيث تمت مناقشة أحدث التكنولوجيات والبروتوكولات العالمية في علاج الحروق المُتقدمة والجروح التي تُعيق جودة الحياة.

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