عرض ثان لمسلسل الفانتازيا الكوميدية «الكابتن» فى هذه المواعيد

عقب النجاح الشعبي الذي حققه مسلسل مسلسل "الكابتن" للنجم أكرم حسني، فى الموسم الرمضاني المنصرم، تستعد شبكة قنوات Cbc لبث حلقاته من جديد بعدما حصد الإشادات.

وتعرض الحلقة الأولى من العرض الثاني لمسلسل الكابتن بداية من اليوم السبت فى تمام الساعة 8 مساء عبر Cbc والإعادة عبر القناة ذاتها فى الساعة الثانية صباحا والـ1:30م.. والإعادة عبر cbc drama الساعة 10 مساء.

مسلسل الكابتن لـ أكرم حسني

وتواجد مسلسل الكابتن ضمن الثلاث أعمال الأكثر مشاهدة عبر منصة watch it، وذلك بسبب احداثه الكوميدية الشيقة وتفاصيله السردية للحدوته التي يدور حولها العمل الفانتازي.

كما لاقى العمل إشادات جماهيرية كبيرة خلال عرضه بشهر رمضان، وتحدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" عن حسن اختيار أبطال العمل، وأدائهم المميز للأدوار التي قدموها جميعا، خاصة فل ظل صعوبة الفكرة بتقديم شخصيات أرواح لا يشاهدها سوى بطل العمل فقط، وهو ما نجح فيه كافة الممثلين بسلاسة وأداء تمثيلي مقنع.

وتدور قصة مسلسل "الكابتن" حول حادث طائرة، ينجو قائدها من الموت، ليفاجأ بظهور ركاب الطائرة الموتى له في صورة أرواح تطلب منه تنفيذ عدد من المطالب حتى تصعد أرواحهم ويخرجوا من حياته لتعود إلى طبيعتها.

يذكر أن مسلسل "الكابتن" من تأليف عمرو الدالي عن قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، ويشارك في بطولة المسلسل كلا من أكرم حسني، آية سماحة، أحمد عبد الوهاب، سوسن بدر، سامي مغاوري، ميمي جمال، محمد رضوان، رحمة أحمد، أحمد الرافعي، وعمر شرقي، كما يشارك بظهور مميز الفنانة وئام مجدي، ويظهر فب الحلقات مجموعة من ضيوف الشرف، منهم خالد كمال، إسماعيل فرغلي، وآخرون.

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