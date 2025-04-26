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رياضة

تشيلسي يحقق فوزا صعبا على إيفرتون 1-0 في الدوري الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي

فاز فريق تشيلسي على نظيره إيفرتون بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بهدف دون رد.

وأحرز نيكولاس جاكسون هدف فريق تشيلسي في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول وحاول إيفرتون تعديل النتيجة وإحرازه هدف التعادل، ولكن لم تنجح محاولاتهم لينتهي المباراة بفوز تشيلسي بهدف دون رد.

 

تشكيل تشيلسي وإيفرتون 

وكانت الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، انطلقت مساء يوم الثلاثاء الماضي بمواجهة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا، والتي حسمها السيتي لصالحه بهدفين لهدف.

كما التقى آرسنال في تلك الجولة مع كريستال بالاس على ملعب "الإمارات" مساء الأربعاء، وحسم التعادل  الإيجابي نتيجة المباراة بهدفين لمثلهما.

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