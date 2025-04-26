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أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو
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 عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم السبت، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء الإدارات والقطاعات لمتابعة سير العمل في عدد من الملفات التي تهم المواطنين والتنسيقات الجارية مع عدد من الوزارات والجهات. 

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 وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات ودعم خطط التنمية المحلية والأهداف الاستراتيجية للوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.

 

 وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية التواصل الجيد بين القطاعات المختلفة بالوزارة والمعنين بالمحافظات لمتابعة سير العمل في مختلف الملفات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، مشيرة إلي ضرورة التنسيق والتعاون مع اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين وكذا زيادة مساهمة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل العديد من المشروعات التي تنفذها الوزارة علي أرض المحافظات.

 

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على تحسين كفاءة الإنفاق والاستثمار والاهتمام بالاحتياجات ذات الأولوية للمواطن، والعمل على تحسين قدرة المحافظات على زيادة مواردها الذاتية والاستفادة من المميزات التنافسية التي تتمتع بها المحافظات بما يساهم في توفير فرص العمل في القطاعات المختلفة لأبناء المحافظات.

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