السبت 26 أبريل 2025
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عقارات

الإسكان: خطة لاستلام الوحدات والفيلات بمشروع مزارين العلمين الجديدة من الشركات

مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة

واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم السبت، بتفقد كومبوند "مزارين" والممشى السياحي والمنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وتجول المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، بأعمال تنفيذ كمبوند "مزارين"، مستمعا لشرح تفصيلي للمشروع، حيث أشار المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إلى أن المشروع مُقام على مساحة 707 أفدنة، ويضم نحو 7956 وحدة متنوعة بين فيلات وشاليهات وعمارات، ويُعد من المشروعات السكنية المتميزة الجاذبة للاستثمار والسكان على حد سواء بمدينة العلمين الجديدة، ويقع على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، بجانب المحال التجارية.

وفي جولته، تابع المهندس شريف الشربيني، خطة استلام الوحدات والفيلات من الشركات بالمشروع، وموقف التسليم للحاجزين، وتشغيل المحال التجارية، والجهود المبذولة الخاصة بتشغيل المدينة، موجهاَ بالعمل على الانتهاء من المسطحات الخضراء وتنسيق الموقع، وأعمال الواجهات بالمباني، وضغط الأعمال.

كما تفقد وزير الإسكان، الممشى السياحي والشواطئ وموقعا مقترحا لمنطقة ألعاب للأطفال، حيث تشمل المرحلة الأولى لأعمال الممشى السياحي من أبراج LD-00  وحتى أبراج LD-08 بطول 3 كم، وأعمال تنفيذ المرحلة الثانية من الممشى بطول 2.5 كم تبدأ من نهاية أبراج LD-08  وحتى نهاية كمبوند مزارين.

كما تفقد المنطقة الترفيهية التي تم الانتهاء من تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، موجها بزيادة أماكن انتظار السيارات بالممشى، وصيانة المسطحات الخضراء القريبة من الشواطئ.

ووجه وزير الإسكان، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة بحصر مختلف الاحتياجات لكل الأعمال الجارية والمتابعة اليومية على الأرض بالمشروع، بشكل دقيق، كما وجه بالانتهاء من أعمال تنسيق الموقع بكافة المشروعات والتي تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات والمرافق بها.

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الابراج الشاطئية الاسكان والمرافق الإسكان
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