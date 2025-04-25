الإسكان تعلن شروط التقديم على شقق الإسكان المتنوع

يتساءل الكثير من الراغبين فى التقديم على الإسكان المتنوع (الإسماعيلية -أهالينا – بشاير - ميدواي) التي تطرحها وزارة الإسكان عن الحد الأقصى والأدنى للدخل وسن التقديم على الشقق.

وبحسب كراسة شروط التقديم والتى طرحتها وزارة الإسكان فإن السن يجب ألا يقل السن عن 21 عاما في تاريخ التقديم، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، كما أنه لا يوجد حد أقصى للسن، ولا يوجد أيضا الحد الأدني والأقصى للدخل. طرح 8364 وحدات بمشروع جنة وسكن المنصورة الجديدة.

جدية حجز مشروع الإسكان المتنوع

وجدية حجز مشروع الإسكان المتنوع (الإسماعيلية -أهالينا – بشاير - ميدواي) 151,000 جم (فقط مائة وواحد وخمسون ألف جنيهًا مصريًا لا غير) دفعة واحدة غير مجزأة يتمثل المبلغ فى 150,000 جنيه (مائه وخمسون ألف جنيهًا مصريًا لا غير) جدية الحجز بالإضافة إلى مبلغ 1000 جنيه (فقط ألف جنيهًا مصريًا لا غير) رسوم تسجيل لا تُرد.

وطرق السداد كالتالي:

-السداد يتم علي رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه عند التقديم الكترونيا) ببنك التعمير والاسكان فرع المهندسين بأحد طرق السداد التالية:

ـالتحويل من حساب العميل في كافة البنوك داخل مصر عن طريق (ACH).

-سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX).Ø التحويل من حساب داخلي ببنك التعمير والاسكان.

-السداد عن طريق فوري (فروع فوري- بطاقة بنكية) من خلال كود سداد سيتم ارساله عبر رسالة نصية SMS.

-في حالة رغبة العملاء في السداد بالطرق الأخرى المُعلنة بخلاف فوري يمكنهم تجاهل الرسالة.

على أن يتضمن التحويل البيانات التالية:

- اسم المستفيد من التحويل

- اسم المتقدم للحجز رباعي.

-رقم بطاقة الرقم القومي (14 رقم) سارية.

حددت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قيمة جدية الحجز لشقق الطرح الجديد لمشروعات الاسكان المتوسط والتي تطرحها بعدد من المدن الجديدة والمحافظات.

جدية حجز شقق ديارنا للإسكان المتوسط

وعلى مستوى شقق مشروع ديارنا والتي تطرحها بمدن (السادات – برج العرب – بني سويف الجديدة – المنيا الجديدة – أسيوط الجديدة – ناصر الجديدة -سوهاج الجديدة – غرب قنا - طيبة الجديدة) تصل قيمة جدية الحجز لـ 201,000 جنيه (فقط مائتان وواحد ألف جنيهًا مصريًا لا غير) تسدد دفعة واحدة وغير مجزأة ويتمثل المبلغ في 200,000 جنيه (مائتان ألف جنيهًا مصريًا لا غير) جدية الحجز بالإضافة إلى مبلغ 1000 جنيه (فقط ألف جنيهًا مصريًا لا غير) رسوم تسجيل لا تُرد ـ ويتحمل القائم بالتحويل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.