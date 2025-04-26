مدرب سيراليون: سعيد بأجواء بطولة أمم إفريقيا للشباب ولم نحضر للتمثيل المشرف

كأس الأمم الأفريقية، أعلن محمد لامين كامارا المدير الفني لمنتخب سيراليون تحت 20 عاما، إنه يسعى للفوز علي منتخب زامبيا غدا في كأس الأمم الأفريقية، موضحا أنه لم يُشاهد مباريات منتخب زامبيا الأخيرة.

أضاف كامارا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي عقد اليوم باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، أنه مُعجب بأجواء البطولة وهناك حالة تركيز من اللاعبين واستعداد جيد للمباراة.

بينما أكد ابراهيم كامارا قائد منتخب سيراليون تحت 20 عاما، إن فريقه لم يأت لمصر للمشاركة فقط في بطولة أمم أفريقيا للشباب ولكن فريقه حضر للمنافسة.

وقال كامارا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام زامبيا غدا: "نسعى لتقديم صورة أفضل عن سيراليون ونعد جمهورنا بتحقيق إنجاز".

ويلتقي منتخب زامبيا غدا الأحد أمام سيراليون في الجولة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى.

بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب.

وضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات، وتبعا للوائح البطولة يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.

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