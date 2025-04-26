انطلاق اجتماعات المجلس التنفيذي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

انعقد اليوم السبت اجتماع المجلس التنفيذي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في دورته الـ 49 "العادية"، بفرع الأكاديمية في مدينة العلمين الجديدة، بحضور رفيع المستوى.

بدأ الاجتماع بكلمة الدكتور عبد السلام صالح حميد وزير النقل بجمهورية اليمن -رئيس الجمعية العامة للأكاديمية- عبر خلالها عن إعجابه الشديد بما شاهده في مدينة العلمين الجديدة، واصفًا إياها بأنها "شىء لم يخطر على بالنا" من حيث البنية التحتية المتميزة والمتطورة.

وأكد وزير النقل اليمني أن قرار إنشاء فرع للأكاديمية في هذه المدينة "الرائعة والاستراتيجية" هو بمثابة "تكريم" لهذه المدينة الساحرة.

كما أثنى "حميد" على الخدمات المتكاملة التي تقدمها الأكاديمية، سواء على الصعيد العلمي أو الاجتماعي، مشيدًا بزيارته للمستشفى وعيادات الأسنان التي وصفها بأنها "شىء يثلج الصدر".

وأكد أن الخدمات الجليلة التي تقدمها الأكاديمية سواء تقديم "خدمة طبية مجانية" لأهالي المنطقة وتكفلها بنقلهم أمر يبعث على "الفخر والاعتزاز" في إطار مجلس وزراء النقل العرب والجمعية العامة، موجهًا شكره وتقديره لكل من يقف وراء هذه النجاحات، وعلى رأسهم الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية.

وأعرب الدكتور رائد الجبوري، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن سعادته البالغة بالتقدم الملحوظ الذي شهده فرع الأكاديمية العربية بالعلمين الجديدة، واصفًا إياه بأنه "أحد معالم مدينة العلمين الجديدة"، التي أصبحت منارة بفضل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي "أحد مدن الجيل الرابع".

ووصف " الجبوري" الأكاديمية بأنها "صرح كبير وبيت خبرة عربي" تحت قيادة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، مشيرًا إلى أن إنشاء كليات وتخصصات بالشراكة مع كبريات الجامعات في العالم، وعلى رأسها إنشاء أول كلية للذكاء الاصطناعي، هو "خير دليل على رؤية قيادة الأكاديمية الثاقبة".

كما نقل تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الدكتور علي بن إبراهيم المالكي.

من جانبه أشاد الدكتور أحمد تامى رئيس المجلس التنفيذي مدير عام مرفأ طرابلس بالجهود التي يبذلها الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، وكافة العاملين، للارتقاء بمستوى المؤسسة وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولي..

من جهته، رحب اللواء طارق عبد الله، رئيس قطاع النقل البحري نائب رئيس المجلس التنفيذي للأكاديمية ممثل وزارة النقل المصرية، بالوزير اليمني في "بيته مصر"، ونقل تحيات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل للحضور.

وأكد "عبد الله" على رؤية الأكاديمية المستقبلية في استخدام العلم لتقديم خدمة تعليمية متميزة تعتمد على الاستثمار والتمويل الذاتي مشيرًا إلي أنها حققت "المعادلة الصعبة".

وفي كلمته، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية عن اعتزازه وتقديره بتواجد وزير النقل اليمني، مثمنًا دعمه ومتابعته لأنشطة الأكاديمية.

كما أعرب "عبد الغفار" عن شكره وتقديره لدولة المقر جمهورية مصر العربية ولمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والدكتور علي بن إبراهيم المالكي والأمين العام المساعد للقطاع الاقتصادي على دعمهم المستمر للأكاديمية.

كما رحب بالدكتور أحمد تامر رئيس المجلس التنفيذي رئيس المجلس التنفيذي مدير مرفأ طرابلس واللواء طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري نائب رئيس المجلس التنفيذي،

وأضاف "عبد الغفار" نسعى جاهدين لتقديم نموذج تعليمي رائد يواكب أحدث المعايير العالمية ويخدم تطلعات شبابنا والمجتمع العربي ككل

وأختتم "عبد الغفار"كلمته قائلا أن "النجاح لا يتحقق إلا بالعمل الجماعي"، موجهًا الشكر لأسرة الأكاديمية، مشيرًا إلي أن ما شاهده الجميع "يؤكد رسالة الأكاديمية في بناء الإنسان العربي".

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