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رياضة

مدرب زامبيا يتحدث عن مواجهة سيراليون بكأس الأمم الأفريقية

بويد مولوندا المدير
بويد مولوندا المدير الفني لمنتخب زامبيا تحت 20 عاما،فيتو

كأس الأمم الأفريقية، صرح  بويد مولوندا المدير الفني لمنتخب زامبيا تحت 20 عاما،إن فريقه استعد لمباراة الغد أمام سيراليون جيدا في الجولة الأولى بالدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر، مشيرا إلى أنه شاهد مباريات سابقة للفريق المنافس ويسعي لتحقيق الفوز.

أضاف مولوندا في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية: "نحلم بالفوز بالبطولة والصعود لكأس العالم".

تابع: "لدينا شعور ايجابي بالفوز وتحقيق إنجاز كبير لبلدنا".

فيما قال  جوزيف باندا قائد منتخب زامبيا تحت 20 عاما، أن الفريق  يركز جيدا في التدريبات ويسعي للفوز على سيراليون غدا في ضربة البداية ببطولة أمم أفريقيا تحت 20 عاما. 

أتم باندا في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم باستاد هيئة قناة السويس، أنه يوجد انسجام كامل في التدريبات واللاعبين علي استعداد تام لخوض البطولة وتقديم نسخة مميزة.

ويلتقي منتخب زامبيا غدا الأحد أمام سيراليون في الجولة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى.

 بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب.

 وضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات، وتبعا للوائح البطولة يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.

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