السبت 26 أبريل 2025
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حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة لحريق مبنى أمام وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية

جانب من الحريق
جانب من الحريق

امرت النيابة العامة بالقاهرة، بتفريغ كاميرات المراقبة  في حريق بأحد المباني أمام مقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية بدون إصابات، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

 

جانب من الحريق

 

 

جانب من الحريق 
جانب من الحريق 

ودفعت هيئة الإسعاف بسيارة إلى موقع الحادث. 

كما دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق وعدم امتداده للمباني المجاورة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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