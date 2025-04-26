تفريغ كاميرات المراقبة لحريق مبنى أمام وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية

امرت النيابة العامة بالقاهرة، بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق بأحد المباني أمام مقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية بدون إصابات، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

جانب من الحريق

ودفعت هيئة الإسعاف بسيارة إلى موقع الحادث.

كما دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق وعدم امتداده للمباني المجاورة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.