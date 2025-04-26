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ثقافة وفنون

أبرزهم دانييلا رحمة، تعرف على أبطال مسلسل فرانكلين

مسلسل فرانكلين، فيتو
مسلسل فرانكلين، فيتو

تستعد منصة نتفليكس لعرض المسلسل اللبناني الجديد “فرانكلين”، ومع اقتراب موعد انطلاقه، يترقب الجمهور العربي هذا العمل الذي يعد بمستوى إنتاجي مميز وقصة مشوقة،  وأبطال مميزين يشاركون في تقديم تجربة درامية جديدة.

 

أبطال مسلسل فرانكلين

 

المسلسل يشارك في بطولته النجمان دانييلا رحمة ومحمد الأحمد، وطوني عيسى، فايز قزق، وبيير داغر، ويوسف حداد، وهو مسلسل مكون من ٦ حلقات فقط، وكان يحمل اسم الضبع ولكن تم تغييره إلى فرانكلين.

 

قصة مسلسل فرانكلين 

وتتمحور أحداثه حول رجل محترف في تزوير العملات، يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع حبيبته السابقة لصنع نسخة مثالية مزيفة من ورقة الـ100 دولار، وذلك في محاولة يائسة لإنقاذ حياة ابنته المريضة.

 

موعد عرض مسلسل فرانكلين على نتفليكس 

وطرحت منصة نتفليكس برومو تشويقي للمسلسل على حساب المنصة بموقع فيس بوك مرفق بتعليق “بين الأكشن والحب والابتكار... كله موجود في مسلسل #فرانكلين! يُعرض 15 مايو حصريًا على نتفليكس”.

 

ومن المتوقع أن يحظى المسلسل بمتابعة واسعة لما يحمله من مزيج بين الإثارة والدراما مع تقديم قصة جديدة على الشاشة، وينتظر المتابعون عرض العمل ويتطلعون إلى التجربة الدرامية الجديدة التي ستقدّمها دانييلا ومحمد الأحمد في هذا المسلسل.

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دانييلا رحمة فرانكلين محمد الاحمد منصة نتفليكس مسلسل فرانكلين
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