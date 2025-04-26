السبت 26 أبريل 2025
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رياضة

تداعيات الخروج الأفريقي، الخطيب يجتمع مع كولر ورمضان

الخطيب يجتمع مع كولر
الخطيب يجتمع مع كولر

 بدأ منذ قليل اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق ومحمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي ونائبه محمد شوقي، وذلك بحضور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي لمناقشة مستقبل المدير الفني وجهازه المعاون بعد الخروج الإفريقي امس أمام صن داونز. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبل 

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع بتروجيت في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء وتبث عبر قنوات أون  سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري.

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