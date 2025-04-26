السبت 26 أبريل 2025
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انطلاق امتحانات صفوف النقل في المعاهد الأزهرية

امتحانات المعاهد
امتحانات المعاهد الأزهرية
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 انطلقت اليوم السبت امتحانات صفوف النقل الثانوي في المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، وسط تعليمات مشددة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

ومن جانبه تابع أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، اليوم، أعمال امتحانات النقل للمرحلة الثانوية، بمعهد كليله الثانوي، التابع لمنطقة القاهرة الأزهرية، للاطمئنان على سير الامتحانات.

كما تابع الشيخ عوض الله عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والخدمات بقطاع المعاهد الأزهرية، أعمال امتحانات النقل للمرحلة الثانوية، بمعاهد مجمع فتيات مدينة نصر النموذجي، وكذلك فتيات المنطقة السادسة النموذجي، للاطمئنان على سير الامتحانات.
 

 

امتحانات صفوف النقل الثانوي في المعاهد الأزهرية 

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي للمرحلة العلمية امتحانات مواد “الفقه، والجبر وحساب المثلثات” فيما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي للمرحلة الأدبية امتحانات مواد “الفقه، الفلسفة والمنطق”.

فيما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي للمرحلة العملية امتحانات مواد “الفقه، الرياضيات البحتة”، فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي للمرحلة الأدبية امتحانات مواد “الفقه، والعروض والقافية” 

 

رسالة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب قبل الامتحانات 

وكان الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية قد حرص على توجيه رسالة خاصة لأبنائه الطلاب قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل الثانوي غدًا السبت حثهم على الاجتهاد على فترة الامتحان.

وجاءت رسالة قطاع المعاهد التي نشرها القطاع عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" كالتالي:

أبنائي طلاب وطالبات المعاهد الأزهريّة، تبدأ غدًا - بإذن الله- امتحانات نهاية العام الدراسي، بعد عام دراسي مليء بالتحديات، وقد جاء وقت الحصاد، واعلموا أن الأمل معقود عليكم، فأنتم ثمرة مسيرة علمية عظيمة ممتدة لأكثر من ألف عام يقودها الأزهر الشريف، فاحرصوا على الإجابة بتؤدة وثقة، واستعينوا بالله واصبروا.
 

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