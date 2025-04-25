السبت 26 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

استعينوا بالله واصبروا، رسالة خاصة من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب قبل الامتحانات

الشيخ أيمن عبد الغني
الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فيتو

حرص الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على توجيه رسالة خاصة لأبنائه الطلاب قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل الثانوي غدًا السبت وحثهم على الاجتهاد على فترة الامتحان.

 

رسالة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب قبل الامتحانات

وجاءت رسالة قطاع المعاهد التي نشرها القطاع عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" كالتالي:

أبنائي طلاب وطالبات المعاهد الأزهريّة، تبدأ غدًا - بإذن الله- امتحانات نهاية العام الدراسي، بعد عام دراسي مليء بالتحديات، وقد جاء وقت الحصاد، واعلموا أن الأمل معقود عليكم، فأنتم ثمرة مسيرة علمية عظيمة ممتدة لأكثر من ألف عام يقودها الأزهر الشريف، فاحرصوا على الإجابة بتؤدة وثقة، واستعينوا بالله واصبروا.

ومن المقرر أن تنطلق غدًا امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية في جميع معاهد الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيخ أيمن عبد الغني امتحانات الفصل الدراسي الثاني امتحانات صفوف النقل أمتحانات نهاية العام الدراسي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية قطاع المعاهد الأزهرية المعاهد الأزهرية

مواد متعلقة

تعليمات مشددة من المعاهد الأزهرية بشأن امتحانات نهاية العام الدراسي

بشرى سارة من المعاهد الأزهرية لأعضاء كنترولات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

حقيقة تعديل جداول امتحانات النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية في المعاهد الأزهرية (صور)

ads

الأكثر قراءة

الأهلي يحسم رحيل كولر ومصطفى عبده يكشف تفاصيل عن البديل (فيديو)

مصدر بالأهلي يكشف أول قرار من الخطيب بعد الخروج الإفريقي

مصدر: محمد شوقي الناجي الوحيد من مذبحة الجهاز الفني المرتقبة

سيد عبد الحفيظ يرد على أنباء اقترابه من العودة إلى منصبه مديرا للكرة بالأهلي (فيديو)

الدفع بـ 19 سيارة إسعاف وإطفاء، حريق هائل بشارع تجاري شهير بالشرقية (فيديو وصور)

زلزال يضرب الجزيرة، الاستغناء عن 5 لاعبين وغرامات تاريخية بعد الخروج الأفريقي

بكاء محمد عبد المنعم بعد تعرضه لإصابة قوية أمام باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي

بيراميدز وصن داونز، موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الجمعة

37 ألف دولار للطن، سعر القصدير بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25/4/2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، برشلونة مع إنتر ميلان.. الأهلي وبتروجت.. الزمالك ضد المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 26 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

تفسير حلم صيد الصقر في المنام وعلاقته بتحقيق المكاسب المالية

حكمها وفضلها، كل ما تريد معرفته عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية