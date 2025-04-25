استعينوا بالله واصبروا، رسالة خاصة من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب قبل الامتحانات

حرص الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على توجيه رسالة خاصة لأبنائه الطلاب قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل الثانوي غدًا السبت وحثهم على الاجتهاد على فترة الامتحان.

رسالة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب قبل الامتحانات

وجاءت رسالة قطاع المعاهد التي نشرها القطاع عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" كالتالي:

أبنائي طلاب وطالبات المعاهد الأزهريّة، تبدأ غدًا - بإذن الله- امتحانات نهاية العام الدراسي، بعد عام دراسي مليء بالتحديات، وقد جاء وقت الحصاد، واعلموا أن الأمل معقود عليكم، فأنتم ثمرة مسيرة علمية عظيمة ممتدة لأكثر من ألف عام يقودها الأزهر الشريف، فاحرصوا على الإجابة بتؤدة وثقة، واستعينوا بالله واصبروا.

ومن المقرر أن تنطلق غدًا امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية في جميع معاهد الجمهورية.

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