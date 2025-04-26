“ونغرس فيأكل من بعدنا”، الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة ٢ مايو ٢٠٢٥م، الموافق ٤ ذو القعدة ١٤٤٦ هـ بعنوان: "ونغرس فيأكل من بعدنا"، وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو: التوعية بفضيلة الإتقان في كل شيء، وأثر ذلك في تقدم الأمم.

رئيس الجمهورية ينيب وزير الأوقاف في حضور عزاء بابا الفاتيكان



وفي سياق أخر أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في حضور عزاء بابا الفاتيكان.

وكان الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قد نعى -ببالغ الحزن والأسى- قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء والجهود الإنسانية النبيلة، متقدمًا بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الكنيسة الكاثوليكية، وإلى جميع أبنائها حول العالم.

وزير الأوقاف: البابا فرنسيس كان شخصية فريدة في عطائها



وأكد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، أن البابا فرنسيس كان شخصية فريدة في عطائها، ورمزًا عالميًا في الدفاع عن القيم الإنسانية، ومثالًا يُحتذى به في الإخلاص لقضايا السلام؛ مشيرًا إلى أن الفقيد الراحل سطّر صفحات مضيئة في سجل التفاهم والتقارب بين الشعوب، وسعى بكل صدق إلى بناء جسور من المحبة والتسامح بين أتباع الديانات المختلفة.

وأضاف وزير الأوقاف أن التاريخ سيذكر للبابا فرنسيس مواقفه الشجاعة في إعلاء صوت الإنسانية في وجه الحروب والنزاعات، وحرصه على الدفاع عن المظلومين والفقراء واللاجئين، مشددًا على أن تلك الرسالة السامية التي حملها طوال حياته تمثل نموذجًا راقيًا.



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