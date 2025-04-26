مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاص في معرض أبوظبي للكتاب 2025

يشارك مجلس حكماء المسلمين بجناح خاص في الدورة 34 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، التي تنعقد خلال الفترة من 26 أبريل الجاري حتى 5 مايو المقبل، وذلك في إطار رسالة المجلس الهادفة إلى تعزيز السلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح ومد جسور التعاون بين بني البشر على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم.

مشاركة مجلس حكماء المسلمين في معرض أبوظبي للكتاب

وقال الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، إن معرض أبوظبي للكتاب يمثل منصة فكرية رائدة لتعزيز التواصل الثقافي والحضاري؛ حيث يواصل المعرض في دورته الـ34 ترسيخ مكانته كملتقى ثقافي وفكري عالمي يستقطب أبرز الكتاب ودور النشر المحلية والعربية والعالمية، ويمنح الفرصة للمبدعين والمثقفين والمفكرين لتعزيز التواصل الثقافي والفكري والحضاري، مشيرًا إلى أن مشاركة مجلس حكماء المسلمين في معرض أبوظبي للكتاب هذا العام تركز على العديد من القضايا الفكرية والثقافية المهمة، وذلك من خلال أكثر من 250 إصدارًا متنوعًا تقدمها "الحكماء للنشر"، بالإضافة إلى عدد من الندوات والفعاليات الفكرية والثقافية التي تتضمن هذا العام ولأول مرة "بودكاست الحكماء"، بمشاركة عدد من رجال الفكر والثقافة والأدب والإعلام والقادة الدينيين.





ويقدم جناح مجلس حكماء المسلمين عددًا من أحدث إصدارات الحكماء للنشر لعام 2025، وأكثر من 20 مؤلَّفًا لفضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في مقدمتها "القول الطيب" و"من دفاتري القديمة" و"التراث والتجديد"، بالإضافة إلى كتاب "الحب في القرآن الكريم" للأمير غازي الهاشمي، عضو مجلس حكماء المسلمين، وكتاب "الإمام والبابا والطريق الصعب.. شهادة على ميلاد وثيقة الأخوة الإنسانية" لمؤلِّفه المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وكتاب "قواعد الفَهم والتفاهم من الفكر واللغة"، بقلم د. مصطفى بنحمزة، عضو مجلس حكماء المسلمين، وكتاب "المسلمون في مفترق طرق" لمؤلفه الراحل د. محمود حمدي زقزوق، وكذلك مجموعة من إصدارات مركز الحكماء لبحوث السلام، وعدد من الكتب والإصدارات المترجمة.

لأول مرة.. "بودكاست الحكماء" بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب يستضيف عددًا من رموز الفكر والأدب والثقافة والقادة الدينيين

ويستضيف الجناح عددًا من الندوات والمحاضرات الثقافية، التي تناقش مجموعة من القضايا أبرزها: الحوار الإسلامي الإسلامي: أمة واحدة ومصير مشترك، وقراءة في "نداء أهل القبلة: الأهداف والمآلات"، والأمن الفكري في مواجهة خطابات الكراهية والتطرف والإسلاموفوبيا، ودور المؤسسات التعليمية في نشر ثقافة الحوار واحترام وقبول الآخر، والمرأة وبناء جيل قادر على حمل راية التعايش والسلام، والحوار والتعايش في التراث الإسلامي: أسس وقيم راسخة، وإسهامات الشباب في تعزيز ثقافة الحوار، ودور الإعلام في تعزيز ثقافة التفاهم والتعايش، وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي.

ولأوَّل مرة، يناقش جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض أبوظبي للكتاب من خلال "بودكاست الحكماء" عددًا من الموضوعات والقضايا المهمة، وذلك في حوارات جادة تستشرف الرؤى الفكرية والثقافية لنخبة من المثقفين والمفكرين ورجال الإعلام والقادة الدينيين.

ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”، جناح رقم 10C35.

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