الدين وأمم آسيا الكبرى، ندوة في جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض الرباط الدولي للكتاب

نظَّم جناح مجلس حكماء المسلمين في إطار برنامجه الثقافي بمعرض الرباط الدولي للكتاب في دورته الـ 30، ندوة ثقافية بعنوان: " الدين وأمم آسيا الكبرى"، أدارها الدكتور سمير بودينار، رئيس مركز الحكماء لبحوث السلام، وقدمها الدكتور فؤاد فرحاوي، أستاذ مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول في وجدة.

كتاب الدين وأمم آسيا الكبرى.. تدبير التعددية الدينية والإثنية في الصين والهند

في مستهل الندوة، أكَّد د. سمير بودينار، أنَّ موضوع الندوة هو محور كتاب أصدره مركز الحكماء لبحوث السلام بعنوان "الدين وأمم آسيا الكبرى.. تدبير التعددية الدينية والإثنية في الصين والهند"، مشيرًا إلى أنه مؤلف جماعي لفريق مشروع: السِّلم والخريطة الدينية والإثنية في آسيا، بإشراف فؤاد فرحاوي؛ حيث يهدف إلى دراسة التعددية الدينية والإثنية في آسيا، وتحديدًا في الصين والهند باعتبارهما الدولتين الأكبر ديموغرافيا، والأغنى على صعيد التعدديَّة المجتمعيَّة، بالإضافة إلى مسألة الهويَّة في ثاني البلدين الكبيرين ديموغرافيا في آسيا وهو الهند.

ومن جانبه، أكد د. فؤاد فرحاوي، أنَّ هذا الكتاب يبرز كيف أن آسيا تشكِّل المجال الجغرافي الأكثر غنى وتنوعًا للمسلمين بالنظر إلى الخريطة الديموغرافية العالميَّة، كما أنَّ هذا المجال الجغرافي محدد رئيس لقياس موازين القوى العالمية وتفاعلاتها في المستقبل، لا سيما مع ظاهرة صعود الصين والهند في أبعاده المتنوعة، ثقافيًّا واقتصاديَّا وإستراتيجيًّا.

وأضاف د. فؤاد فرحاوي، أنَّ السِّلم العالمي مرتهنٌ أساسًا بما يتحقق من استقرار في آسيا؛ لأنَّ مظاهر التعاون والصراع فيها تنزاح إلى مناطق أخرى من العالم، سواء في إفريقيا أم المنطقة العربية أم أوروبا أم القارة الأمريكيَّة، مشيرًا إلى أن واقع المسلمين ومستقبلهم في آسيا لا يمكن فصله عن التَّشكل التَّاريخي للأمم والأديان والحضارات الأخرى في المنطقة؛ موضحًا أنه بالنَّظر إلى تعدد أعراق ولغات المسلمين في هذه المنطقة، فمن الطَّبيعي وجود خطوط وصل بين نفس الأعراق التي تشكِّل جزءًا من الخريطة الإثنية للديانات والفلسفات الأخرى.

جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض الرباط الدولي للكتاب

جدير بالذكر أنَّ جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض الرباط الدولي للكتاب، يقدم أكثر من 250 إصدارًا فكريًّا وثقافيًّا متنوِّعًا، من بينها عدد من أحدث إصدارات الحكماء للنشر لعام 2025، تعالج أبرز القضايا الفكرية والثقافية المهمة، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الأنشطة الثقافيَّة والفكريَّة، بمشاركة نخبة من العلماء والمفكِّرين والأدباء والمثقفين والأكاديميين وأساتذة الجامعات، وذلك انطلاقًا من رؤية المجلس ورسالته الهادفة إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح والتعايش الإنساني؛ حيث يقع جناح المجلس بالمعرض في حي السويسي بالعاصمة المغربية الرباط، جناح رقم D47.

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