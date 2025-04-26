إصابة 47 شخصا في انفجار بميناء بندر عباس الإيراني

أصيب 47 شخصا في انفجار كبير وقع بميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس جنوبي إيران، السبت، حسبما أفادت وكالة أنباء "تسنيم".

وأكدت "تسنيم" إيقاف جميع الأنشطة في الميناء حاليا حتى تمكنت قوات الأمن والإغاثة من السيطرة على الوضع بسرعة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن شدة الانفجار كانت قوية لدرجة أنها هزت الأرض وسمع صوتها في المدن القريبة، كما أدى الانفجار إلى تحطم زجاج مبان بعيدة عن الميناء بعدة كيلو مترات.

وذكر مدير عام إدارة الأزمات في محافظة هرمزغان التي تنتمي لها مدينة بندر عباس، إن سبب الحادث لا يزال مجهولا.

وأوضحت "تسنيم" أنه لا توجد حتى الآن معلومات دقيقة عن عدد الضحايا في هذا الانفجار، لكن "شدة الانفجار كانت عالية جدا وخلفت أضرارا كبيرة".

ويعد ميناء الشهيد رجائي من الموانئ الحيوية في إيران، حيث يتعامل بشكل رئيسي مع حركة الحاويات ويضم خزانات نفطية ومنشآت بتروكيماوية.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة بندر عباس شهدت في السابق حوادث مشابهة، بما في ذلك انفجارات في مصافي النفط وتسربات غازية.

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