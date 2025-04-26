خبير: الاستثمارات الخليجية في مصر قادرة على قلب الموازين الاقتصادية

قال الدكتور عمرو حسين الخبير الاقتصادي: إن الاستثمارات الخليجية في مصر قادرة على قلب الموازين الاقتصادية، ودعم الاقتصاد المصري بشكل كبير، وهذا ما شهدناه من دخول الإمارات في البداية بصفقة رأس الحكمة، والتي كان لها دور مهم في حل أزمة نقص العملة، وانعاش الاقتصاد، مما يعمق الشراكة التجارية بين مصر ودول الخليج.

السوق الأكبر في إفريقيا جذبا للاستثمار

وأضاف حسين، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية التي تجعلها السوق الأكبر في إفريقيا جذبا للاستثمار، وهذا ما ساعدها على أن تصبح قبلة الاستثمارات العالمية على مدار السنوات الأخيرة، مؤكدا على أن الجهود الحكومية سوف تجعل مصر قبلة الخليج للاستثمار خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن هناك تحركات كبيرة تقوم بها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لجذب الاستثمارات الخليجية للسوق المصري، والتي ظهرت بشكل كبير مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطر وتركيا، وأعقبها الإعلان عن توقيع صفقات استثمارية مع قطر بقيمة 7.5 مليار دولار، ومع الكويت بقيمة 6.5 مليار دولار، وهذا بالإضافة إلى توقيع العديد من الصفقات الاستثمارية بين مصر والسعودية خلال عقد منتدى الاستثمار المصري السعودي، وسط توقعات بأن تصل حجمها إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

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