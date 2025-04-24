ممدوح حنا: الاستثمارات الخليجية تخلق فرص تشغيل حقيقية للمصريين

اكد المهندس ممدوح حنا، عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إن الاستثمارات الخليجية في مصر تمثل أحد المحركات المهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة الاقتصادية

واكد حنا أن الاستثمارات الخليجية لا تنتقص من السيادة الاقتصادية، مشيرا الى انها تساهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة،من خلال توفير رؤوس أموال جديدة تُوجه لإحياء قطاعات صناعية استراتيجية.

واشار الى أن ضخ استثمارات خليجية في قطاعات إنتاجية مثل الصناعة والزراعة يساهم بشكل مباشر في خلق فرص تشغيل حقيقية للشباب المصري، ويرفع من معدلات النمو ويوفر فرص تدريب وتأهيل للعمالة المحلية، ما يدعم الاقتصاد المستدام ويعزز من القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وأشار إلى أهمية وضع أطر تنظيمية واضحة تضمن تعظيم الاستفادة من هذه الاستثمارات، وتعزيز التكامل بينها وبين الكيانات الوطنية، بما يحقق شراكات حقيقية تعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

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