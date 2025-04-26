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رياضة

ليكيب الفرنسية تكشف عن صدمة بشأن إصابة محمد عبد المنعم

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

 تخوف كبير يحيط بمستقبل محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر ونيس الفرنسي، بعد إصابته في الركبة خلال مباراة باريس سان جيرمان الأخيرة. 

 

صحيفة ليكيب الفرنسية تكشف عن صدمة

 صحيفة "ليكيب" الفرنسية ذكرت أن عبد المنعم قد يكون مصابًا بقطع في الرباط الصليبي، مما قد يُنهي موسمه مع نيس ويؤثر على مشاركته مع المنتخب المصري.

ولم يتأكد بعد التشخيص النهائي لإصابة عبد المنعم حيث لم يكشف النادي الفرنسي عن أي بيانات رسمية تخص اللاعب.

وتعرض  الدولي المصري محمد عبد المنعم، لاعب نيس، لإصابة قوية أمام باريس سان جيرمان التي أقيمت على ملعب «بارك دي برانس»، في إطار الجولة 31 من بطولة الدوري الفرنسي.

وصرح فرانك هايس مدرب نيس الفرنسي، أن  محمد عبد المنعم سيجرى الفحوصات الطبية أولًا لكن حالة ركبته لا تبدو مطمئنة.

 

وخرج  عبد المنعم من الملعب على “نقالة طبية” وسط بكاء شديد للاعب.

وفاز نيس في مباراته أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 3-1.

 

تشكيل نيس أمام باريس سان جيرمان 

حراسة المرمى: مارسين بولكا

الدفاع: علي عبدي– محمد عبد المنعم – يوسف ندايشيمي

الوسط: ميلفن بارد – هشام بوداوي – بابلو روساريو - جوناتان كلوس

الهجوم: مورجان سانسون – بدر الدين بوعناني – جايتان لابورد.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 78 نقطة، وضمن التتويج مسبقًا باللقب، فيما يحتل نيس المركز الخامس برصيد 54 نقطة.

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