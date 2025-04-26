السبت 26 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شريف إكرامي يتحدث عن تأهل بيراميدز لنهائي دوري أبطال إفريقيا

شريف إكرامي، فيتو
شريف إكرامي، فيتو

 احتفل شريف إكرامي حارس مرمي فريق بيراميدز بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخ السماوي بعد الفوز على أورلاندو بنتيجة 3-2.

وبدأ إكرامي في استعادة أمجاده مرة أخرى وتاريخ بطولاته مع الأهلي والتي فقدها منذ انضمامه إلى نادي بيراميدز  موسم 20/21.

ونشر إكرامي عبر صفحته الرسمية محتفلا بفريقه

 

 

شريف إكرامي أكثر الحراس المصريين مشاركة بالبطولات الأفريقية

ويعتبر شريف إكرامي أكثر الحراس المصريين مشاركات في بطولات الأندية الأفريقية عبر التاريخ بـ 111 مشاركة.

 

بطولات شريف إكرامي مع الأهلي

 وحقق إكرامي مع الأهلي رحلة المجد والألقاب والإنجازات والتي استمرت لمدة 10 سنوات، حقق عدد كبير من البطولات مع النادي الأهلي وحصل على 18 لقبًا.

ولعب شريف إكرامي مع الأهلي 249 مباراة استقبل خلالها 178 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه في 119 مباراة.

تُوج إكرامي، بالعديد من البطولات مع النادي الأهلي، والتي جاءت على النحو التالي:

_7 بطولات دوري مصري ممتاز.

_ 5 ألقاب من بطولة السوبر المصري

_مرتين دوري أبطال إفريقيا

_ بطولة واحدة  السوبر الإفريقي

_ بطولة واحدة للكونفدرالية

_بطولة كأس مصر مرة واحدة

_ بطولة أمم إفريقيا مع منتخب مصر للشباب.​​​

 

مباراة بيراميدز وصن داونز

 وضرب فريق نادي بيراميدز موعدًا مع صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما أطاح بفريق أورلاندو بنصف نهائي البطولة.

 

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

من المقرر أن تقام مباراتي بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 24 مايو و1 يونيو المقبلين.

وتقام مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا يوم 24 مايو.

ويستضيف بيراميدز لقاء الإياب على إستاد الدفاع الجوي يوم 1 يونيو.

وأطاح صن داونز بنظيره الأهلي بعد تعادلهما بنتيجة 1-1 في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

مباراة بيراميدز وأورلاندو

 بيراميدز ضد أورلاندو، تأهل فريق بيراميدز إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز علي أورلاندو بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الجمعة في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

أهداف مباراة بيراميدز أمام أورلاندو

 وسجل موفي كينج  هدف أورلاندو الأول بالدقيقة 40، قبل أن يتعادل بيراميدز في الوقت الضائع للشوط الأول عن طريق فيستون ماييلي.

وفي الدقيقة 55 سجل أورلاندو الهدف الثاني عن طريق موهاو نكوتا، قبل أن يتعادل بيراميدز في الدقيقة 57 عن طريق رمضان صبحي، ثم أضاف ماييلي الهدف الثالث لبيراميدز في الدقيقة 84.

وكان الفريقان تعادلا سلبيًّا بدون أهداف في مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب إفريقيا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شريف إكرامي نهائي دورى أبطال أفريقيا دوري أبطال أفريقيا مباراة بيراميدز وصن داونز

مواد متعلقة

فخر القاهرة يكتسح القارة، احتفال مثير من بيراميدز بعد التأهل لنهائي أبطال إفريقيا (صور)

سنة ثانية دوري أبطال إفريقيا، 3 إنجازات لأول مرة في تاريخ بيراميدز

بيراميدز وصن داونز، موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

أسامة عرابي يحمل كولر مسئولية هزيمة الأهلى أمام صن داونز

أنور سلامة يفتح النار على الخطيب: الأهلي يعاني من فشل إداري وأطالبه بالرحيل

وصول لاعبي بيراميدز إلي الدفاع الجوي لمواجهة أورلاندو (صور )

ماييلي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة أورلاندو بدوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا، يورتشيتش يلقي آخر محاضرة على لاعبي بيراميدز قبل مواجهة أورلاندو

ads

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: كولر في حالة نفسية سيئة بسبب الهجوم الجماهيري

تداعيات الخروج الأفريقي، الخطيب يلغي مران الأهلي اليوم

تعدى على زميلته بالضرب، فيديو متداول يقود الشرطة لضبط عامل بمطعم بمدينة نصر

لحظة وقوع انفجار ضخم في إيران، وظهور الدخان الأحمر ينبئ بكارثة (فيديو)

بعد موته بشكل مفاجئ، جمال شعبان يكشف سر وفاة شريف نصار ضحية التنمر الإلكتروني

تداعيات الخروج الأفريقي، الخطيب يجتمع مع كولر ورمضان

من يقود الأهلي في كأس العالم للأندية؟ مصدر يرد

اليوم، آخر موعد لشراء الشهادة السنوية بعائد 27%

خدمات

المزيد

37 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

35 جنيها سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 26- 04- 2025 في الأسواق

سعر كيلو السكر اليوم السبت 26- 04- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، برشلونة مع إنتر ميلان.. الأهلي وبتروجت.. الزمالك ضد المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سر حداد الزوجة على زوجها أربعة أشهر وعشرة وعلى غيره 3 أيام

“ونغرس فيأكل من بعدنا”، الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة

ما نتيجة استيلاء الهوى والشيطان على قلوب الناس؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية