ظهور كوكا، لوهافر يلتقي موناكو في الدوري الفرنسي

يلتقي فريق لوهافر الذي يلعب له المصري أحمد حسن كوكا نظيره موناكو في مباراة مهمة في الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الفرنسي.

ويعد النجم المصري أحمد حسن كوكا أحد العناصر الأساسية في تشكيلة لوهافر.

موعد مباراة لوهافر وموناكو في الدوري الفرنسي



وتنطلق مباراة لوهافر وموناكو في الدوري الفرنسي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة لوهافر وموناكو



تُذاع مباراة لوهافر وموناكو في الدوري الفرنسي عبر مجموعة قنوات بين سبورتس المالك والناقل الحصري لكل مباريات الليج 1 في مصر والشرق الأوسط والعالم العربي أجمع.

ويحتل موناكو المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 54 نقطة فارق نقطة وحيدة عن الوصيف فريق أولمبيك مارسيليا، في حين يحتل لوهافر المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.

ويتطلع فريق موناكو إلى مواصلة الضغط على فرق المقدمة من أجل حسم بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا، بينما يقاتل لوهافر من أجل النجاة من دائرة الهبوط.

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