الحكام الإسبان يدعمون طاقم مباراة الكلاسيكو بعد هجوم ريال مدريد

الكلاسيكو، حرص الحكام الإسبان على دعم طاقم التحكيم الذي سيدير الكلاسيكو، اليوم السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأصدر الحكام خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بيانا مشتركا لتوحيد الصفوف وإظهار الدعم والمؤازرة في وجه الانتقادات والضغوط التي تعرض لها زملائهم الذين سيديرون نهائي كأس ملك إسبانيا.

بيان الحكام الاسبان

وقال الحكام، في البيان، الذي جاء خارج الإطار الرسمي للجنة الفنية للتحكيم ونشره الصحفي إسحاق فوتو عبر إذاعة "كادينا كوبي": "كما قال الزملاء، نحن اليوم أكثر وحدة من أي وقت مضى، ونشعر بالثقة التامة بأن الفريق التحكيمي الذي سيدير اللقاء سيكون على أعلى مستوى، ويسعى فقط لاتخاذ القرارات الصائبة".

وأضاف: "نغتنم هذه الفرصة مجددا لدعوة جميع أطراف الوسط الرياضي إلى التعاون والمشاركة الفاعلة في خلق بيئة تعزز اللعب النظيف والاحترام المتبادل بين جميع المشاركين".

وكان المؤتمر الصحفي لحكام مباراة الكلاسيكو شهد توترا، عندما ظهر الحكم ريكاردو دي بورجوس بنجويتكسيا يدين الضغوط التي يتعرض لها الحكام من قبل قناة ريال مدريد.

وجاء رد فعل ريال مدريد سريعا، إذ طالب بتغيير الحكام المكلفين بإدارة المباراة، ورفض حضور أي نشاط رسمي سواء تدريبات أو مؤتمرات صحفية، أو صورة تذكارية للمدربين، وحتى العشاء الرسمي، بل وهدد بعدم خوض المباراة إن لم يتم تغيير الطاقم التحكيمي.

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