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وكيل الأوقاف بالإسكندرية يفتتح ورشة عمل تثقيفية للواعظات

وكيل الأوقاف بالإسكندرية
وكيل الأوقاف بالإسكندرية يفتتح ورشة عمل تثقيفية للواعظات

 افتتح الدكتور نجاح عبد الرحمن - وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم السبت ورشة عمل تثقيفية للواعظات بقاعة مسجد سيدي جابر بعنوان "العنف ضد المرأة المنظور الديني والاجتماعي".

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جاء ذلك بالتنسيق والتعاون مع إحدى المؤسسات بحضور الشيخ وسام  كاسب مدير المتابعة، والشيخ علي بدير مسئول شئون المساجد، ونبيل حسنين، مسئول التدريب بديوان عام المديرية. 


وفي كلمته وجه الدكتور نجاح عبد الرحمن الشكر للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وللواعظات الفضليات على دورهن البارز في المجتمع، مؤكدًا أن المديرية تتعاون مع كل المؤسسات الوطنية بالمحافظة خدمة للدين الإسلامي والوطن والمجتمع.
 

وقد أكد وكيل وزارة الأوقاف، أن الإسلام راعى حقوق المرأة، وأكد عليها، وأمر بها، واهتم بالمرأة سواء كانت أما أو أختا أو بنتا أو زوجة وجعل لها من الحقوق ما يكفل سعادتها في الدارين ويصونها من الابتذال في شبابها ومن التضييع في كبرها.

 

وأضاف  أن الرجل والمرأة في التصور الإسلامي سيان في التكليف والمسؤولية والجزاء، وهذه المساواة أصل أصيل في الشريعة، أبرزها بشكل واضح قوله تعالى: "مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ "، والمسلمة في طفولتها لها حق الرضاع، والرعاية، وإحسان التربية.

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وزارة الأوقاف بالاسكندرية المرأة

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