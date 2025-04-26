الإحصاء: 42.8 % زيادة في أعداد العلامات التجارية الممنوحة خلال عام 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية حيث يحتفل به العالم يوم 26 أبريل من كل عام، والذي أقرته الـدول الأعضـاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) عام 2000، لتعزيز الوعي العام بدور الملكيـة الفكريـة والاحتفـاء بمساهمات المبتكرين والمبدعين لتنميـة المجتمعات، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار "الملكية الفكرية والموسيقى: استشعار إيقاع الملكية الفكرية".

الطلبات المقدمة للحصول على العلامات التجارية

بلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على العلامات التجارية (42538) طلبًا عام 2024.

بلغ عدد الطلبات المقدمة من المصريين إلى مكتب العلامات التجارية المصري للحصول على علامات تجارية (33703) طلبات عام 2024.

بلغ عدد العلامات التجارية الممنوحة (23790) علامة تجـــارية في عــام 2024، وكانت مصر (19099) علامة تجارية، باقي الجنسيات (4691) علامة تجارية، مقابل (16659) علامة تجارية عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 42.8 ٪.



تصدر المصريين قائمة العلامات التجارية الممنوحة لعام 2024 بإجمالي (19099) علامة تجارية بنسـبة 80.3٪ ثم المتقدمين من الولايات المتحـدة الأمريكية بعـدد (1496) علامة تجارية بنسبة 6.3٪ ثم المتقدمين من دولة الإمارات العربية المتحدة بعـدد (512) علامة تجارية بنسبة 2.2٪ من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2024.

براءات الاختراع الممنوحة

بلغ عدد الطلبات المقدمة إلى مكتب براءات الاختراع المصري (1860) طلبًا عـــام 2024 للحـصول على براءة الاختراع، منهــم (586) طلبًا للمصريين بنسبة 31.5٪، (1274) طلبًا للأجـانب بنسبة 68.5٪.

بلغ عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب البراءات المصري (266) براءة اختراع عام 2024 منها (65) براءة اختراع للمصريين بنسـبة 24.4٪، (201) براءة اختراع للأجـــانب بنسبــة 75.6 ٪ من الإجمالي.



البراءات الممنوحة وفقا للتصنيف الدولي

تم منح (266) بـراءة اختــراع، وفقــًا للتصنيف الدولـي منها 68 براءة اختراع فـي مجال الاحتياجات الإنسانية بنسبة 25.6٪ من إجمالـي البراءات الممنوحة عام 2024 (25.0٪ للمصريين، 75.0٪ للأجانب) يلي ذلك البراءات الممنوحة في مجال الكيمياء والفلزات بعـدد (60) براءة اختراع بنسبة 22.6٪ (45.0٪ للمصـريين، 55.0٪ للأجانب) ثم البراءات الممنوحة في عمليات التشكيل والنقل بعـدد (41) بـراءة اختـراع بنسبة 15.4٪ (22.0٪ للمصـريين، 78.0٪ للأجانب).

البراءات الممنوحة للدول

تصدر المتقدميـن من المصريين المرتبة الأولى حيث بلغت عدد البراءات الممنوحة لهم من مكتب البراءات المصري (65) براءة اختراع بنسبة 24.4٪ وجـاء المتقدمين من الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بإجمالي عدد (41) براءة اختراع بنسبة 15.4٪، وجاء المتقدمين من اليابان في المرتبة الثالثة بإجمالي عدد (22) براءة اختراع بنسبة 8.3٪ من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2024.

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