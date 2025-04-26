افتتاح المؤتمر العلمي الثالث للطب البشري بالعلمين

افتُتحت اليوم "السبت" فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لطلاب كلية الطب البشري بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العلاقة السببية والارتباط السببي لأمراض الجهاز الهضمي ".

شهد حفل الافتتاح حضور أعضاء المجلس التنفيذي للأكاديمية ونخبة من مديري المستشفيات الأساتذة والمتخصصين، حيث استُهل بكلمة ترحيبية من الدكتور محمد هشام عبد المنعم، عميد كلية الطب البشري، الذي أعرب عن سعادته بهذا الحدث الهام مؤكدًا أن "اليوم هو يوم الطلاب"، مشيدًا بجهودهم وإنجازاتهم منذ التحاقهم بالكلية في عام 2019 وحتى الآن.

كما أشار"هشام" إلى أن كلية الطب بالأكاديمية تعد "الوحيدة التي تبدأ تدريب طلابها مبكرًا"، مثمنًا تعاون المستشفيات المختلفة في دعم العملية التعليمية.



من جانبه أعرب الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، عن "اعتزازه بحضور المؤتمر بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة، واصفًا الشباب والطلاب بكلية الطب البشري بأنهم "المستقبل"، وأعرب عن اعتزازه بما يتحقق في هذا الفرع الحيوي .

وأكد الدكتور "عبد الغفار" أن "منهج الأكاديمية هو غرس ثقافة البحث والابتكار"، مشيرًا إلى أن كل ما تحقق من إنجازات ما كان ليتم لولا "دعم الجمعية العامة للأكاديمية" و"جامعة الدول العربية".

كما توجه بالشكر الدكتور عبد السلام صالح حميد وزير النقل اليمني، رئيس الجمعية العامة للأكاديمية في دورتها الحالية، على تشريفه بالحضور، كما رحب بالدكتور رائد الجبوري، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية، وأثنى على جهود الدكتور محمد فريق الأمين العام لنقابة الأطباء والدكتور عبد المنعم فوزي نقيب أطباء الإسكندرية ورؤساء الجامعات المصرية وإدارات المستشفيات على تعاونهم مع الأكاديمية.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس الأكاديمية أن "القطاع الطبي في فرع الأكاديمية بالعلمين يقدم رسالة سامية تؤكد على أهمية حياة الإنسان والعلم"، كاشفًا عن استقبالهم لأكثر من 500 مريض يوميًا في عيادات طب الأسنان والطب البشري من مدينة العلمين الجديدة، وتقديم "خدمة طبية مجانية" لأهالي المنطقة.

واختتم "عبد الغفار" كلمته معربًا عن أمنياته بالتوفيق للمؤتمر الذي وصفه بأنه "شيء يدعو للفخر" ويعكس تميز طلاب الأكاديمية في جميع التخصصات والفروع.



بدوره، أعرب الدكتور عبد السلام صالح حميد وزير النقل اليمني عن سعادته بزيارة فرع الأكاديمية في مدينة العلمين، مشيدًا بموقعها الاستراتيجي والتاريخي والسياحي، ووصف الأكاديمية بأنها "ثمرة ناجحة للعمل العربي المشترك ".

كما أبدى إعجابه بـ "التطور الهائل" الذي تشهده الأكاديمية، منذ نشأتها في السبعينيات كمؤسسة متخصصة في النقل البحري وصولًا إلى أن أصبحت صرحًا أكاديميًا شاملًا يضم مختلف التخصصات العلمية.

وأشار "حميد " إلى أن الأكاديمية تستوعب في كلياتها "30 ألف طالب بمختلف الكليات والتخصصات"، وهو ما يبعث على "الفخر والاعتزاز" لدى جامعة الدول العربية.

وأكد على أن المشاركة في هذا المؤتمر "تمثل فرصة جيدة للطلاب والباحثين وتحفيزهم على البحث والابتكار وثقل مهاراتهم".

كما أوضح أن "المؤتمرات العلمية توسع مدارك الباحثين في مجالات تخصصاتهم العلمية والطبية"، واصفًا المؤتمر الحالي بأنه يطرح موضوعًا على درجة عالية من الأهمية.

وفي ختام كلمته، حيا وزير النقل اليمني رئيس الأكاديمية ومعاونيه وجميع أسرة الأكاديمية على جهودهم المبذولة في تنظيم هذه المؤتمرات الهامة

وعلى هامش الافتتاح، تم تقديم هدية تذكارية لمعالي وزير النقل بالجمهورية اليمنية، تقديرًا لتشريفه وحضوره فعاليات المؤتمر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.