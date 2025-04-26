السبت 26 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

سيكو سيكو يحتل شباك التذاكر بهذا الرقم

سيكو سيكو
سيكو سيكو

تصدر فيلم "سيكو سيكو" بطولة الفنانين عصام عمر وطه دسوقي، أمس الأربعاء، إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي المصري، ليواصل سيطرته على موسم أفلام عيد الفطر المبارك الماضي.

إيرادات فيلم سيكو سيكو 

وحقق فيلم "سيكو سيكو" أمس الجمعة إيرادات بلغت 3 ملايين 455 ألفً جنيها، احتل بها  المركز الأول.

قصة فيلم سيكو سيكو

 قصة فيلم “سيكو سيكو” تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

 

أبطال فيلم سيكو سيكو 

 فيلم “سيكو سيكو” بطولة عصام عمر، طه دسوقى، علي صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

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سيكو سيكو عصام عمر طه الدسوقي اخبار الفن
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