قرار النيابة في مصرع سيدة صدمتها سيارة بالشرابية

صرحت نيابة الشرابية بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها بعد أن صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق في منطقة الشرابية عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكان قسم شرطة الشرابية تلقى بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أدى إلى وفاة أحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة للطريق محل البلاغ، اصطدمت بها سيارة ميكروباص مما أسفر عن إصابتها إصابة بالغة أودت بحياتها، في حين لاذ قائد السيارة بالفرار من موقع الحادث.

وكشفت تقرير الطب الشرعي ان المجني عليها توفيت نتيجة اصابتها بكسور متفرقة وكسر بالجمجمة والاضلاع، تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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