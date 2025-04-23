الإحصاء: 122.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي خلال عام 2024

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي، حيث يعقد مباحثات مع شقيقه الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وحرصًا من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الزيارات والأنشطة الرسمية للرئيس.

العلاقات الاقتصادية بين مصر وجيبوتي

وكشف تقرير عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وجيبوتي فقد كشفت بيانات الجهاز اليوم الأربعاء الموافق 23/4/2025 عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر و جيبوتي إلى 122.4 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 161.9 مليـون دولار خلال عام 2023.

وبلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لجيبوتي 108.6 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 152.3 مليون دولار خلال عام 2023.

وقيمة الواردات المصرية من جيبوتى 13.8 مليون دولار خلال عــام 2024 مقابل 9.6 مليون دولار خلال عام 2023.

أهم المجموعات السلعية التي تصدرها مصر إلى جيبوتي خلال عام 2024

1. أسمدة بقيمة 62.3 مليون دولار.

2. منتجات مطاحن ( دقيق ونشا حبوب ) بقيمة 8.6 مليون دولار.

3. زيوت عطرية ومحضرات تجميل بقيمة 6.3 مليون دولار.

4. صابون، محضرات غسيل بقيمة 6.1 مليون دولار.

5. شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 4.6 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي تستوردتها مصر من جيبوتي خلال عام 2024

1. حيوانات حية بقيمة 13.8 مليون دولار.

قيمة الاستثمارات الجيبوتية في مصر

وقد بلغت قيمة الاستثمارات الجيبوتية في مصر 2.2 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 42 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023.بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في جيبوتى 670 ألف دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 21.4 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023

قيمة تحويلات المصريين العاملين في جيبوتى

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في جيبوتى 753 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 1.5 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الجيبوتيين العاملين بمصر 71 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 44 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023

وسجـــل عدد سكـان مصر 107.5 مليـــون نسمـــة خلال ابريل 2024، بينمـــا سجــــل عــدد سكان جيبوتى 1.2 مليون نسمة خلال نفس الفترة.

وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة جيبوتى طبقــًا لتقـديـرات البعثة 225 مصري حتى نهاية عام 2023.

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