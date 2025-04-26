السبت 26 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل المتوقع لمباراة النصر أمام يوكوهاما إف مارينوس الياباني بدوري أبطال آسيا

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

 يلتقي فريق النصر السعودي مع نظيره يوكوهاما إف مارينوس الياباني ضمن منافسات ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا في المباراة التي ستقام على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

 ويسعى فريق النصر الذي يقوده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي، خاصة بعد تقليص فرصه في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

وشهدت بطولة دوري أبطال آسيا هذا العام أداءً مثيرًا، وخاصة من فريق النصر السعودي الذي استطاع تخطي عقبة استقلال طهران الإيراني بنتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب “2-0” في دور الـ16.

 وفي المقابل حقق فريق يوكوهاما إف مارينوس انتصارًا كبيرًا على شنجهاي الصيني بنتيجة “5-1″.


موعد مباراة النصر ويوكوهاما مارينوس في دوري أبطال آسيا

وتُقام المباراة المرتقبة اليوم السبت 26 أبريل 2025، حيث تنطلق صافرة البداية عند الساعة، 10:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة النصر ويوكوهاما مارينوس

وستنقل مباراة النصر ويوكوهاما مارينوس عبر قنوات، SSC SPORT HD داخل المملكة العربية السعودية، وbeIN SPORTS AFC في باقي الدول العربية.

كما توفر قنوات الكأس القطرية والرابعة الرياضية العراقية تغطية مباشرة لفعاليات دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2024-2025.


تشكيل النصر المتوقع

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، إيميريك لابورت، سالم النجدي.

خط الوسط: أنجيلو جابرييل، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو.

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، جون دوران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري أبطال آسيا استقلال طهران الإيراني البرتغالي كريستيانو رونالدو البرتغالي كريستيانو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو النصر السعودي بطولة دوري أبطال آسيا دوري روشن السعودي للمحترفين دوري روشن السعودي فريق النصر السعودي فريق النصر كريستيانو رونالدو

مواد متعلقة

التشكيل المتوقع لأهلي جدة أمام بوريرام يونايتد التايلاندي بدوري أبطال آسيا

مواعيد مباريات اليوم السبت 26 أبريل 2025 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة برشلونة والريال

كلوب يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي، واسم النادي مفاجأة

أبرزها الإنتركونتننتال، سيد عبد الحفيظ يعدد خسائر الأهلي بعد الخروج المهين من أبطال إفريقيا

لا تبدو مطمئنة، مدرب نيس يصدم الجماهير بشأن إصابة محمد عبد المنعم

مصطفى عبده لـ كولر بعد تصريحه عن التعادل مع صن داونز: أنت شارب حاجة (فيديو)

سيد عبد الحفيظ يرد على أنباء اقترابه من العودة إلى منصبه مديرا للكرة بالأهلي (فيديو)

لوثوا الحدث، بيان رسمي من ريال مدريد بشأن انسحابه أمام برشلونة بكأس ملك إسبانيا

ads

الأكثر قراءة

تعدى على زميلته بالضرب، فيديو متداول يقود الشرطة لضبط عامل بمطعم بمدينة نصر

مصدر بالأهلي: كولر في حالة نفسية سيئة بسبب الهجوم الجماهيري

بعد موته بشكل مفاجئ، جمال شعبان يكشف سر وفاة شريف نصار ضحية التنمر الإلكتروني

من يقود الأهلي في كأس العالم للأندية؟ مصدر يرد

رجال الإسعاف يعيدون أمانات بـ 900 ألف جنيه لعامل بمحل ذهب

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب اليوم السبت 26 أبريل 2025 ببداية التعاملات

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الطماطم والخيار يسجل 75 جنيها

مصدر بالأهلي: كولر لن يقود الفريق أمام بتروجت الأربعاء

خدمات

المزيد

35 جنيها سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 26- 04- 2025 في الأسواق

سعر كيلو السكر اليوم السبت 26- 04- 2025 بالأسواق

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 26-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، برشلونة مع إنتر ميلان.. الأهلي وبتروجت.. الزمالك ضد المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما نتيجة استيلاء الهوى والشيطان على قلوب الناس؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها

تفسير حلم البيت الجديد في المنام وعلاقته بارتكاب معصية

المزيد
الجريدة الرسمية