التشكيل المتوقع لمباراة النصر أمام يوكوهاما إف مارينوس الياباني بدوري أبطال آسيا

يلتقي فريق النصر السعودي مع نظيره يوكوهاما إف مارينوس الياباني ضمن منافسات ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا في المباراة التي ستقام على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

ويسعى فريق النصر الذي يقوده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي، خاصة بعد تقليص فرصه في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

وشهدت بطولة دوري أبطال آسيا هذا العام أداءً مثيرًا، وخاصة من فريق النصر السعودي الذي استطاع تخطي عقبة استقلال طهران الإيراني بنتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب “2-0” في دور الـ16.

وفي المقابل حقق فريق يوكوهاما إف مارينوس انتصارًا كبيرًا على شنجهاي الصيني بنتيجة “5-1″.



موعد مباراة النصر ويوكوهاما مارينوس في دوري أبطال آسيا

وتُقام المباراة المرتقبة اليوم السبت 26 أبريل 2025، حيث تنطلق صافرة البداية عند الساعة، 10:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ويوكوهاما مارينوس

وستنقل مباراة النصر ويوكوهاما مارينوس عبر قنوات، SSC SPORT HD داخل المملكة العربية السعودية، وbeIN SPORTS AFC في باقي الدول العربية.

كما توفر قنوات الكأس القطرية والرابعة الرياضية العراقية تغطية مباشرة لفعاليات دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2024-2025.



تشكيل النصر المتوقع

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، إيميريك لابورت، سالم النجدي.

خط الوسط: أنجيلو جابرييل، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو.

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، جون دوران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.