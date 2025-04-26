المتهم مستعد للصلح، قرار جديد بشأن تعرض سيدة للضرب في مدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عامل متهم بالتعدي بالضرب على زميلته داخل أحد المطاعم، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وطالب المتهم بالصلح مع المجني عليها، مشيرا إلى أنه مستعد لأي ترضية.

فيديو صفع سيدة على وجهها داخل مطعم شهير

رصدت مديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي متضمنا قيام شاب بصفع سيدة على وجهها فجأة داخل مطعم.

وبالفحص تبين أن السيدة حررت محضرا اتهمت فيه زميلها بالعمل بصفعها على وجهها داخل المطعم، وقالت في بلاغها إنها تعمل بأحد المطاعم في القاهرة، وأثناء تواجدها في مقر عملها وفي غياب زميلها المتهم كونه يوم إجازته فوجئت به يدخل المطعم فجأة ويقوم بصفعها والتعدي عليها بالضرب على إثر خلافات قديمة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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