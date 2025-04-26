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رياضة

التشكيل المتوقع لأهلي جدة أمام بوريرام يونايتد التايلاندي بدوري أبطال آسيا

اهلي جدة،فيتو
اهلي جدة،فيتو

 يلتقي فريق أهلي جدة في مباراة قوية بوريرام يونايتد، اليوم السبت، على أرضية استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ويتأهل الفائز من مباراة الأهلي أمام بوريرام لملاقاة مواطنه الهلال، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعدما استطاع الأخير تخطي جوانجو الكوري بسباعية نظيفة.

 

موعد مباراة الأهلي وبوريرام اليوم في دوري أبطال آسيا

 ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي وبوريرام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

 

تشكيل أهلي جدة المتوقع اليوم 

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: ماتيو دامس، ميريح ديميرال، روجير إيبانيز، علي مجرشي.

خط الوسط: كيسيه، جابري فيجا، رياض محرز.

خط الهجوم: إيفان توني، روبرتو فيرمينيو، جالينو.

ويسعى أهلي جدة إلى الفوز بمباراة الذهاب على بوريرام يونايتد التايلاندي على أرضه ووسط جماهيره، ممنيًا النفس بالعبور إلى دور قبل النهائي.

وقدم الأهلي مشوار مميز للغاية في بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، حيث تصدر مجموعته، قبل أن يواجه فريق الريان القطري في دور الـ16 وينجح في عبوره بسهوله بمجموع مباراتين 5-1، حيث فاز في الذهاب بنتيجة 3-1، ويكرر الفوز في الإياب بنتيجة 2-0.

في المقابل، قدم فريق بوريرام  أداءً متميزا ونجح في التأهل إلى الأدوار الإقصائية محتلًا المركز السادس قبل أن يجتاز فريق جوهررفي دور الـ 16 بهدفٍ قاتل.

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