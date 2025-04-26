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حوادث

المشدد 15 سنة لعامل بتهمة الشروع في قتل بائع بالبساتين

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة الشروع في قتل بائع بسبب خلافات سابقة بينهما بمنطقة البساتين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم عزم النية على قتل المجني عليه إثر خلافات سابقة بينهما إلا أنه تم إسعاف المجني عليه ومداركته بالعلاج.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهم الشروع في قتل المجني عليه وحيازة سلاح أبيض مطواة بدون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المصرح بها.

وقال المتهم في اعترافاته أمام النيابة العامة إنه قرر الانتقام من المجني عليه بسبب خلافات سابقة فعقد العزم وبيت النية على التخلص منه وأعد لذلك سلاح أبيض (مطواة)، وما أن ظفر به حتى طعنه بالسـلاح الأبيـض في ظهره، وإحداث إصــابته بطعنه في الظهر وجرح في الذراع وكدمات.

 وتلقى قسم شرطة البساتين بلاغا يفيد نشوب مشاجرة وسقوط المجني عليه غارقا في دمائه وتم نقله إلى المستشفى وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وتبين أنه عاطل.

وبمواجهته أرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة واعترف بارتكابها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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