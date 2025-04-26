القبض على عامل دليفري بتهمة التحرش بسيدة أجنبية بالتجمع الخامس

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من القبض على عامل توصيل طلبات، لاتهامه بالتحرش بسيدة أجنبية أثناء سيرها بأحد شوارع منطقة التجمع الخامس.

القبض على دليفري تحرش بسيدة أجنبية في التجمع الخامس

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية"، أفادت فيه بتعرضها للتحرش من قبل قائد دراجة نارية، أثناء سيرها أمام محل سكنها بدائرة القسم.

تحريات مكثفة وضبط المتهم

على الفور، انتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عامل دليفري يقيم بدائرة القسم.

التحفظ على الدراجة المستخدمة

تم ضبط الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة بحوزة المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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