تجديد حبس عاطل بتهمة قتل آخر في مشاجرة بالمطرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس عاطل بتهمة قتل آخر بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة قسم شرطة المطرية، 15 يوما على ذمة التحقيق.



وكشفت التحقيقات ان المتهم تشاجر مع المجني عليه بسبب خلافات مالية بينهما أقدم فيها الأول على طعن الثاني بسلاح أبيض في الصدر فأسقطه غارقا في دمائه.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنه توفى عقب تلقيه طعنة نافذة بالقلب أحدثت جرحا غائرا بنسبة 30 سم إلى داخل القلب، وهو الأمر الذي أدى إلى نزيف شديد ومن ثم هبوط حاد في الدورة الدموية والوفاة.

تلقت مباحث قسم شرطة المطرية إخطارا من المستشفى التعليمي يفيد باستقباله جثة شاب بها طعنة نافذة في القلب، وتوفى فور وصوله إلى المستشفى وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات مالية بينهما اعتدى فيها كل منهما على الآخر، واستل الأول سلاح أبيض وطعن به الأخير فأسقطه غارقا في دمائه وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المطرية في ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأصدرت قرارها المتقدم.

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