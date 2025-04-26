ماركا تضع التشكيل المتوقع للكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

الكلاسيكو، يلتقي ريال مدريد مع برشلونة، مساء اليوم السبت، على ملعب "لا كارتوخا"، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

التشكيل المتوقع للكلاسيكو

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن التشكيل المتوقع للكلاسيكو، كالآتي:

تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز - أسينسيو - روديجر - ميندي

الوسط: بيلينجهام - مودريتش - تشواميني - سيبايوس

الهجوم: كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور

تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: جيرارد مارتن - إينيجو مارتينيز - كوبارسي - كوندي

الوسط: بيدري - دي يونج - داني أولمو

الهجوم: رافينيا - لامين يامال - فيران توريس

وكانت قائمة ريال مدريد للكلاسيكو المقرر له الحادية عشرة مساء اليوم السبت شهدت تواجد النجم الفرنسي كيليان مبابي، بعد غيابه عن المباريات الأخيرة بسبب الإصابة بالتواء في الكاحل.

كما تواجد فيرلاند ميندي، علما بأنه لم يشارك في أي مباراة منذ 12 مارس الماضي، إثر تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وتشهد قائمة البارسا المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب الإصابة، بينما تواجد الحارس مارك أندريه تير شتيجن، في القائمة بعد أن تعافى من إصابة خطيرة في الركبة اليمنى، تعرض لها يوم 22 سبتمبر الماضي.

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