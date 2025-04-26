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رياضة

موعد أول مران للأهلي بعد الخروج الأفريقي

مران الأهلي
مران الأهلي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت تدريباته في الخامسة دون راحة، استعدادا لمواجهة بتروجت المقبلة حيث يتدرب الأهلي في الخامسة مساء اليوم. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة بتروجت الأربعاء القادم ضمن منافسات الدوري الممتاز

موعد مباراة الأهلي المقبل 

ويلتقي النادي الاهلي في مباراته المقبلة مع بتروجيت في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 30 ابريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء وتبث عبر قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري.  

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كولر الأهلي بتروجت

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