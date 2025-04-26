السبت 26 أبريل 2025
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السكك الحديدية تنسق مع شرطة النقل لتأمين نقل الطلاب خلال امتحانات نهاية العام الدراسي

السكك الحديدية تنسق
السكك الحديدية تنسق مع شرطة النقل لتأمين نقل الطلاب
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قامت الهيئة القومية للسكك الحديد، بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين الرحلات خلال امتحانات نهاية العام الدراسى، وذلك لتقديم أفضل خدمة للركاب من المواطنين والطلاب. 

على صعيد آخر، توقعت  الهيئة القومية للسكك الحديدية ارتفاع معدل تأخيرات القطارات، اليوم السبت 26  أبريل 2025. 

وبلغ متوسط مستوى تأخيرات  القطارات، ٥٥ دقيقة مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، في مداخل القرى بسبب الصيانة، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم بـ 90 دقيقة.  

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.  

وجاءت التأخيرات كالتالي:       
أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 
متوسط تأخيرات القطارات 20 دقيقة. 

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

القاهرة / أسيوط 50  دقيقة.

أسيوط / أسوان 50   دقيقة.

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد
متوسط تأخيرات القطارات 90 دقيقة.

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 
متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

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